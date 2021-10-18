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К прокачке готов: первую нитку "Северного потока-2" завершили заполнять газом

18 октября 2021, 12:26
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Оператор подчеркнул, что данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа.

Северный поток-2
Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются / Reuters

Одну из двух ниток "Северного потока-2" заполнили техническим газом. Созданного давления достаточно, чтобы начать транспортировку голубого топлива, сообщил оператор стройки Nord Stream 2 AG.

"По состоянию на 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток-2" была завершена", – говорится в сообщении на сайте оператора. В то же время пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

Согласно плану и проектным требованиям, нить наполнена так называемым техническим газом в объеме примерно 177 миллионов кубометров, который:

  • Обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе;
  • Позволит начать транспортировку газа в дальнейшем.

Оператор также отмечает, что этого давления достаточно для того, чтобы начать транспортировку газа в дальнейшем. "Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются, сообщили в Nord Stream 2 AG", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, компания Nord Stream 2 AG начала заполнять техническим газом первую нитку СП-2 с 4 октября.

"Северный поток-2": последние новости

  • "Северный поток-2" – это газопровод для поставок газа в обход Украины. 10 сентября 2021 года в России заявили о завершении строительства.
  • Более 40 евродепутатов требовали инициировать расследование деятельности "Газпрома". Компанию обвиняют в рыночных манипуляциях и шантаже.
  • Первую нитку "Северного потока – 2" начали заполнять газом 4 октября – это будет происходить постепенно. Дания дала свое разрешение на запуск.
  • Несмотря на то, что власти Германии одобряют запуск, 9 октября Регулятор потребовал от оператора доказательств о соблюдении норм Евросоюза.
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газопровод ФРГ Северный поток-2
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