К прокачке готов: первую нитку "Северного потока-2" завершили заполнять газом

Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются / Reuters

Одну из двух ниток "Северного потока-2" заполнили техническим газом. Созданного давления достаточно, чтобы начать транспортировку голубого топлива, сообщил оператор стройки Nord Stream 2 AG.

"По состоянию на 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток-2" была завершена", – говорится в сообщении на сайте оператора. В то же время пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

Согласно плану и проектным требованиям, нить наполнена так называемым техническим газом в объеме примерно 177 миллионов кубометров, который:

Обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе;

Позволит начать транспортировку газа в дальнейшем.

Оператор также отмечает, что этого давления достаточно для того, чтобы начать транспортировку газа в дальнейшем. "Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются, сообщили в Nord Stream 2 AG", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, компания Nord Stream 2 AG начала заполнять техническим газом первую нитку СП-2 с 4 октября.

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