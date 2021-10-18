К прокачке готов: первую нитку "Северного потока-2" завершили заполнять газом

Оператор подчеркнул, что данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа.
Одну из двух ниток "Северного потока-2" заполнили техническим газом. Созданного давления достаточно, чтобы начать транспортировку голубого топлива, сообщил оператор стройки Nord Stream 2 AG.
"По состоянию на 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток-2" была завершена", – говорится в сообщении на сайте оператора. В то же время пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.
Согласно плану и проектным требованиям, нить наполнена так называемым техническим газом в объеме примерно 177 миллионов кубометров, который:
- Обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе;
- Позволит начать транспортировку газа в дальнейшем.
Оператор также отмечает, что этого давления достаточно для того, чтобы начать транспортировку газа в дальнейшем. "Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются, сообщили в Nord Stream 2 AG", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, компания Nord Stream 2 AG начала заполнять техническим газом первую нитку СП-2 с 4 октября.
"Северный поток-2": последние новости
- "Северный поток-2" – это газопровод для поставок газа в обход Украины. 10 сентября 2021 года в России заявили о завершении строительства.
- Более 40 евродепутатов требовали инициировать расследование деятельности "Газпрома". Компанию обвиняют в рыночных манипуляциях и шантаже.
- Первую нитку "Северного потока – 2" начали заполнять газом 4 октября – это будет происходить постепенно. Дания дала свое разрешение на запуск.
- Несмотря на то, что власти Германии одобряют запуск, 9 октября Регулятор потребовал от оператора доказательств о соблюдении норм Евросоюза.