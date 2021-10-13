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Шантаж Европы из-за СП-2 и дефицит газа: в ЕС ждут удара по Газпрому в ответ на "закрутку вентиля"

13 октября 2021, 15:42

Газпром не предложил мер для ослабления давления на газовый рынок Европы, заявили в Еврокомиссии.

Газпром
Газпрому может грозить штраф из-за ситуации с дефицитом газа в Европе - эксперт / УНИАН

Объемы поставок газа из России в Европу в последнее время были ниже ожиданий Евросоюза. Россияне выполняли долгосрочные контракты с европейскими компаниями, однако не обеспечивали дополнительные прокачки топлива в условиях газового кризиса в ЕС. Газпром может нарваться на штраф в ситуации с "закручиванием вентиля".

В сообщении Еврокомиссии говорится о том, что Европа ожидала больших объемов поставок газа из России, а в сложившейся ситуации в ЕС утратили пространство для маневра на фоне приближения отопительного сезона. Газпром выполнял свои обязательства по контрактам, однако не обеспечил дополнительную прокачку газа на фоне газового кризиса в европейских странах.

"Объемы газа из России оказались ниже ожиданий, что сужало рынок по мере приближения отопительного сезона. Несмотря на то, что "Газпром" выполнял свои долгосрочные контракты с европейскими партнерами, он предложил мало или вовсе не предлагал дополнительных мощностей для ослабления давления на газовый рынок ЕС", - отмечается в документе.

В свою очередь, польский эксперт в сфере энергетики Войцех Якубик в интервью Radio Maryja заявил, что по мотивам ситуации с всплеском цен на газ в Европе, Евросоюз может оштрафовать Газпром. Он напомнил, что Еврокомиссия уже штрафовала Google и Facebook, при этом россиянам в непростых ситуациях ранее удавалось избежать проблем.

"Цены устанавливаются в большой степени искусственным способом. Это закручивание вентиля, так можно сказать, Россией, "Газпромом", - сказал Якубик, подчеркнув, что на этот раз ЕК может или оштрафовать Газпром, или предложить решения, направленные на защиту Евросоюза.

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Цена на газ в Европе

В Евросоюзе с начала августа разразился газовый кризис. Цена на газ в Европе стала расти стремительными темпами, а стоимости тысячи кубометров газа регулярно бьет рекорды.

К примеру, 6 октября цена уже ноябрьских фьючерском на газ на бирже ICE Futures возросла на 400 долларов – до 1924 долларов за тысячу кубометров. После заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Газпром может увеличить экспорт газа на 15% по сравнению с предыдущим годом, цена снизилась до 980 долларов за 1 тысячу кубических метров.

Согласно данным биржи ICE Futures на среду, 13 октября, стоимость тысячки кубометров газа составляет более 1100 долларов за тысячу кубометров.

Шантаж Газпромом Европы из-за Северного потока-2

Проблемы на рынке газа ЕС связаны с рядом факторов, среди которых низкой уровень запасов топлива в подземных хранилищах после холодной зимы, а также нежелание российской корпорации Газпром обеспечить дополнительную прокачку топлива в Европу через ГТС Украины.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко считает, что газовый кризис в ЕС спровоцирован шантажом Европы со стороны Газпрома. По его словам, россияне, ранее сократившие объемы поставок газа через украинскую территорию, фактически поставили европейские страны перед выбором: либо более дешевый газ и запуск Северного потока-2, либо проблемы с поставками топлива через ГТС Украины.

viber
новости России Евросоюз Газпром Еврокомиссия Цена на газ в Европе
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