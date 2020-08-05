Правительство перекроило правила на рынке электроэнергии

Кабмин изменил правила на рынке электроэнергии / Фото kmu.gov.ua

В среду, 5 августа, украинское правительство внесло изменения в Положение о возложении специальных обязательств на участников рынка электрической энергии. "Энергоатом" получил возможность продавать на рынке 40% своей электроэнергии.

Соответствующее постановление принято на заседании Кабмина с доработкой в трехдневный срок.

По словами премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство пытается урегулировать кризисную ситуацию энергетики и сбалансировать рынок.

По его словам, постановлением формируется новый механизм ПСО.

"Будет увеличен объем электроэнергии, который государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" смогут продавать по двусторонним договорам и других сегментах рынка", - сказал он.

Шмыгаль напомнил, что сейчас "Энергоатом" продает по фиксированным ценам 90% электроэнергии. Постановление меняет эту ситуацию.

"Энергоатом" продолжит поставлять дешевую электроэнергию для украинских семей, то есть 50% произведенной электроэнергии "Энергоатомом" будет направляться на нужды населения, это 1 копейка за киловатт, при этом "Энергоатом" получит возможность реализовывать практически 40% электроэнергии по рыночным условиям. Это позволит предприятию стать более конкурентоспособным", - сказал Шмыгаль.

Согласно постановлению, НАЭК "Энергоатом" продает электрическую энергию ГП "Гарантированный покупатель" в объемах, необходимых для удовлетворения потребностей населения на территории ОЭС Украины по цене 10,0 грн/МВт.ч. Остальные производимой электроэнергии ГП "НАЭК "Энергоатом" продает на различных сегментах рынка на рыночных условиях.

Кроме того, "Укргидроэнерго" продает 30% от объема отпуска электрической энергии на ГЭС ГП "Гарантированный покупатель" по цене 10,0 грн/МВт.час. Остальные произведенной электрической энергии Чао "Укргидроэнерго" продает на различных сегментах рынка на рыночных условиях.

Читайте такжеКабмин поставил жесткие условия для получения субсидий: кто останется без помощиНапомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в социальной сети Facebook.

"На практике это означает, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 млрд грн ежегодно", - пишет он.

Также премьер добавил, что закон будет способствовать сбалансированию рынка электроэнергии, защитит права инвесторов и позволит избежать повышения тарифов на электроэнергию для населения.