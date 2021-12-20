Когда Украина может вступить в НАТО, объяснил Зеленский

Зеленский рассказал, когда Украина вступит в НАТО / Фото president.gov.ua

Украина вступит в Североатлантический альянс тогда, когда НАТО будет понимать, что наше государство может сделать его сильнее.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, который был проведен по итогам заседания Люблинского треугольника с участием лидеров Польши и Литвы.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна стать мощной страной в сфере безопасности.

"Украина (или такие страны, как Украина) будут в НАТО только тогда, когда сам Североатлантический альянс поймет, что не НАТО усиливает другие государства в сфере безопасности, а другие мощные государства усиливают НАТО", – подчеркнул глава Украинского государства.

Российский проект договора с НАТО

Напомним, 17 декабря на сайте МИД России был опубликован российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

Проект состоит из девяти статей, которые предусматривают отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.

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