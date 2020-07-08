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Бизнес на карантине: Зеленский заговорил о экспорте медицинских масок

Президент заявил, что "возможно уже пришло время" для вывоза масок за границу.

8 июля 2020, 22:24
Зеленский
Зеленский допустил экспорт медицинских масок за границу / УНИАН

Карантин в Украине - президент Владимир Зеленский допустил возможность экспорта медицинских масок за границу.

Об этом Зеленский и Ляшко заявили в ходе встречи с представителями бизнеса Черновицкой области в среду, передает пресс-служба ОПУ.

"По поводу больниц, которые принимают заболевших COVID-19 - у нас там все нормально (с масками, - ред.). По поводу аптек, мне кажется, тоже уже неплохо. Давайте мы посмотрим на эту ситуацию... Может уже пришло время", - сказал президент, отметив, что страна должна быть готова ко второй волне коронавируса.

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В свою очередь, Ляшко допустил, что правительство может позволить квотную продажу масок за границу в ближайшее время.

"Мы сейчас как раз и собираем потребность по всем учреждениям здравоохранения для того, чтобы они четко сказали план, который они предусматривают по закупке средств индивидуальной защиты. Как только они предоставят эту потребность, мы оцениваем вместе с Минэкономики собственное производство и, возможно, в ближайшее время позволим квотный принцип продажи и экспорта масок", - отметил он.

Маски во время карантина

Как писал Главред, в среду, 1 июля, Кабинет министров принял решение инициировать штрафы для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных зданиях и общественном транспорте без защитных масок.

Также напомним, в Минздраве сообщили о том, что длительное ношение медицинской маски не может привести к интоксикации углекислым газом.

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