Кравчук объяснил скандальные заявления Фокина и его отставку

Никто не знал о политических взглядах Фокина до его назначения - Кравчук / gordon.ua

Заявления бывшего замглавы делегации Киева в ТКГ по Донбассу Витольда Фокина связаны с долгим отсутствием в украинской политике. О его политической позиции не было известно до назначения. После всех заявление с Фокиным велись переговоры, чтобы он окончательно определился со своей точкой зрения по вопросам Донбасса.

Об этом заявил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук в комментарии ТСН.

По мнению первого президента, слова Фокина о том, что между Украиной и Россией нет вооруженного конфликта, продиктованы его отсутствием в информационно-политическом пространстве в течение длительного времени. Заявление также могло быть на эмоциях. Однако Кравчук с пониманием относится к тому, как в Раде и украинском политике отреагировали на слова Фокина.

Кравчук утверждает, что проблему пытались решить – Фокина ни в чем не обвиняли и просили конкретно определиться со своими взглядами.Читайте также"Гнать махрового идиота": Аваков прошелся по словам Фокина о Донбассе

"Мы не делали каких-то обвинений и не выдвигали радикальных предложений. Но точно сказали, что Витольд Павлович должен сам определить свои дальнейшие действия, свое пребывание делегации. Президент издал указ о его выводе из числа членов делегации и освободил от должности заместителя главы делегации", - отметил глава делегации Киева в ТКГ.

Также Кравчук добавил, что Зеленский не вел переговоров с Фокиным. С политиком разговаривал сам Кравчук и глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Я знаю, что с ним общался и глава ОПГ Андрей Ермак. Я не знаю, о чем они говорили, но знаю, что общались. И я думаю, что наше заявление, имеется в виду заявление делегации, и позиция самого Андрея Ермака, он ее также обнародовал, это дало основания или материалы для того, чтобы президент решил этот вопрос указом", - сказал политик.Читайте такжеФокин назвал главного виновника продолжения конфликта на Донбассе

Как подчеркнул Кравчук, до назначения Фокина в ТКГ никто не знал, что он думает о вооруженном противостоянии Киева и Москвы, а сам первый премьер-министр Украины не озвучивал политической позиции президента Владимира Зеленского.