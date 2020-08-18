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Кравчук рассказал о вариантах переговоров с главарями ОРДЛО

18 августа 2020, 20:00

Кравчук уточнил, что диалог должен быть не о желаниях главарей так называемых "республик".

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук рассказал о переговорах с ОРДЛО / Facebook Леонида Кравчука

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отметил, что Украина на переговорах в Минске предложит варианты ведения диалога с представителями ОРДЛО.

Как именно хотят договариваться рассказал он в комментарии РБК-Украина.

Кравчук отметил, что российская сторона обвиняет в Киев в якобы нежелании общаться.

"Мы хотим и будем общаться, но мы же не можем общаться с телеграфным столбом. Если кто-то со своей стороны не захочет, то мы же не сможем его заставить. Мы предложим варианты, может круглые столы с теми людьми, которые там и тут. Попросим нейтрального человека, чтобы он был модератором. Чтобы люди сели и над ними никто не был начальником, общались и искали пути решения этого вопроса", - отметил он.

Кравчук уточнил, что диалог должен быть не о желаниях главарей так называемых "республик".

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"Чтобы мы знали, что нужно нам, Украине, сделать, чтобы нас поняли, услышали и действовали адекватно. И если мы почувствуем и у нас будут аргументы, которые мы сможем обнародовать, что "та сторона" не хочет искать пути, а ставит препятствия, то мы будем об этом говорить откровенно, подкрепляя свои слова, подчеркиваю, документами", - подчеркнул он.

Как вариант, такие встречи могут проходить на уровне институтов гражданского общества.

"Речь не идет о встрече президента Зеленского, премьер-министра Украины, главы Верховной рады или его заместителей с "чиновниками" ОРДЛО. Это возможно в перспективе, когда мы увидим, что мы добились мира, провели выборы - тогда эти территории становятся открытыми и люди могут свободно передвигаться по Украине и встречаться", - говорит Кравчук.

Он добавил, что для него нет запрещенных людей в общении, но никогда не подпишет документ, который противоречит национальным интересам Украины.

Также он заверил, что пока вопрос о переносе заседаний ТКГ из Минска не стоит.

"Если в ОБСЕ, в том числе в Украине, в России и других странах, консенсусом будет принято решение о том, что нужно перенести в силу таких-то причин, то мы это рассмотрим и вместе примем решение. Сейчас Украина этот вопрос на повестку дня не выносит", - добавил Кравчук.

Состав ТКГ в Минске

Напомним, во вторник, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил политика Витольда Фокина первым заместителем главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе.

Позже Кравчук пояснил, какая миссия Фокина в ТКГ.

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