Популярной американской актрисе диагностировали рак груди

Аманда Питт раскрыла свой страшный диагноз.

Аманда Питт раскрыла свой диагноз

Популярная американская актриса Аманда Пит рассказала, что диагноз рака груди, поставленный ей прошлой осенью, пришелся на и без того непростой период.

"Много лет мне говорили, что у меня „плотная" и „активная" грудь — не как комплимент, а как предупреждение о необходимости дополнительного наблюдения", — написала звезда сериала "Твои друзья и соседи" в эссе для журнала New Yorker, которое цитирует Page Six.

Она добавила: "Я посещала хирурга-маммолога каждые шесть месяцев для осмотров. В пятницу перед Днем труда я пошла на, как мне казалось, обычное обследование".

После того, как врачу "не понравилось, как что-то выглядит" на УЗИ, ей сделали биопсию.

"После процедуры она сказала, что отнесет образец в больницу Cedars-Sinai и лично передаст его в патологоанатомическое отделение. Вот тогда я и узнала", — объяснила она, отметив, что результаты ей сообщили на следующий день.

"Опухоль „казалась" небольшой, но после праздничных выходных мне нужно было сделать МРТ, чтобы определить „степень распространения заболевания"", — продолжила Пит.

Пит, которая вышла замуж за Дэвида Бениоффа в 2006 году и с тех пор родила от него троих детей, узнала, что ее диагноз на первой стадии.

О персоне: Аманда Питт Аманда Питт - американская актриса кино и телевидения. Широкое признание получила благодаря фильму "Девять ярдов". Также известна по фильмам "Любовь по правилам и без", "Идентификация", "Сириана", "Экс-любовник" и др.

