Популярной американской актрисе диагностировали рак груди

Кратко:
- Что случилось с актрисой
- Как она обнаружила болезнь
Популярная американская актриса Аманда Пит рассказала, что диагноз рака груди, поставленный ей прошлой осенью, пришелся на и без того непростой период.
"Много лет мне говорили, что у меня „плотная" и „активная" грудь — не как комплимент, а как предупреждение о необходимости дополнительного наблюдения", — написала звезда сериала "Твои друзья и соседи" в эссе для журнала New Yorker, которое цитирует Page Six.
Она добавила: "Я посещала хирурга-маммолога каждые шесть месяцев для осмотров. В пятницу перед Днем труда я пошла на, как мне казалось, обычное обследование".
После того, как врачу "не понравилось, как что-то выглядит" на УЗИ, ей сделали биопсию.
"После процедуры она сказала, что отнесет образец в больницу Cedars-Sinai и лично передаст его в патологоанатомическое отделение. Вот тогда я и узнала", — объяснила она, отметив, что результаты ей сообщили на следующий день.
"Опухоль „казалась" небольшой, но после праздничных выходных мне нужно было сделать МРТ, чтобы определить „степень распространения заболевания"", — продолжила Пит.
Пит, которая вышла замуж за Дэвида Бениоффа в 2006 году и с тех пор родила от него троих детей, узнала, что ее диагноз на первой стадии.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
О персоне: Аманда Питт
Аманда Питт - американская актриса кино и телевидения.
Широкое признание получила благодаря фильму "Девять ярдов". Также известна по фильмам "Любовь по правилам и без", "Идентификация", "Сириана", "Экс-любовник" и др.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред