Зибров расплакался на концерта Виктора Павлика: что случилось

Павел Зибров расчувствовался на концерте своего друга и коллеги Виктора Павлика.

https://glavred.info/starnews/zibrov-rasplakalsya-na-koncerta-viktora-pavlika-chto-sluchilos-10750943.html Ссылка скопирована

Зибров расплакался на концерте Виктора Павлика

Кратко:

Что рассказал Павел Зибров

Почему он пустил слезу на концерте

Народный артист Украины Павел Зибров побывал на концерте своего коллеги Виктора Павлика, который "довел" его до слез.

На своей странице в Instagram, артист опубликовал видео, где у него катятся слезы.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

"Спасибо тебе, друг Витя за этот невероятный вечер! За звучавшую сердцем атмосферу за живое исполнение и тот роскошный Президентский симфонический оркестр — это было по-настоящему величественно!" - написал артист после концерта.

Зибров побывал на концерте Виктора Павлика / Скриншот Instagram/pavlo_zibrov

По его словам, два часа выступления пролетели как одно мгновение. "И, признаюсь, я успел даже поплакать. Благодарю тебя за эти искренние эмоции, за эти слезы — они вернули меня в те времена, когда я сам ездил с оркестром, в мою молодость, в те особенные моменты, которые навсегда остаются в сердце", - расчувствовался Зибров.

Он также оставил теплое пожелание для своего коллеги: "Витя, живи долго, твори — твои песни уже бессмертны. Ты артист с большой буквы. Ты – легенда украинской сцены. Пусть Бог дарит тебе здоровье, силы и радости еще на многие годы!".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что жена легендарного украинского певца Виктора Павлика откровенно рассказала в своем Instagram о том, что произошло на концерте артиста. Катерина сделала сториз, где пожаловалась на организаторов концерта.

О персоне: Павел Зибров Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред