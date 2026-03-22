Зибров расплакался на концерта Виктора Павлика: что случилось

Народный артист Украины Павел Зибров побывал на концерте своего коллеги Виктора Павлика, который "довел" его до слез.
На своей странице в Instagram, артист опубликовал видео, где у него катятся слезы.
"Спасибо тебе, друг Витя за этот невероятный вечер! За звучавшую сердцем атмосферу за живое исполнение и тот роскошный Президентский симфонический оркестр — это было по-настоящему величественно!" - написал артист после концерта.
По его словам, два часа выступления пролетели как одно мгновение. "И, признаюсь, я успел даже поплакать. Благодарю тебя за эти искренние эмоции, за эти слезы — они вернули меня в те времена, когда я сам ездил с оркестром, в мою молодость, в те особенные моменты, которые навсегда остаются в сердце", - расчувствовался Зибров.
Он также оставил теплое пожелание для своего коллеги: "Витя, живи долго, твори — твои песни уже бессмертны. Ты артист с большой буквы. Ты – легенда украинской сцены. Пусть Бог дарит тебе здоровье, силы и радости еще на многие годы!".
Ранее Главред сообщал, что жена легендарного украинского певца Виктора Павлика откровенно рассказала в своем Instagram о том, что произошло на концерте артиста. Катерина сделала сториз, где пожаловалась на организаторов концерта.
Накануне стало известно, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая якобы борется с онкологическим заболеванием, рассказала о том, что узнала о неизлечимом заболевании своего ребенка.
Вас также может заинтересовать:
- "Широкая публика, конечно, не знала": Павел Зибров раскрыл диагноз Степана Гиги
- Зиброва довели в сети из-за Степана Гиги: "Мой последний комментарий"
- "Нужно было заплатить мне": Зибров рассказал, почему не приехал на похороны Гиги
О персоне: Павел Зибров
Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.
