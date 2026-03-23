Вселенная "схлопнется": ученые ошеломили пугающим сценарием конца света

https://glavred.info/nauka/vselennaya-shlopnetsya-uchenye-oshelomili-pugayushchim-scenariem-konca-sveta-10751057.html Ссылка скопирована

Ученые раскрыли сценарий конца света / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Современная наука считает, что Вселенная появилась около 13,8 миллиарда лет назад после мощного начального события и с тех пор непрерывно расширяется, постепенно формируя галактики, звезды и планеты.

Но у этого процесса, по мнению ученых, тоже есть возможный финал — и существует несколько сценариев того, как всё может закончиться, пишет ВВС.

видео дня

Один из самых вероятных вариантов — постепенное "угасание" Вселенной. Со временем энергия будет равномерно распределяться, звезды перестанут рождаться и погаснут, а космос станет холодным, темным и практически пустым. В таком состоянии любые процессы остановятся.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Другой сценарий предполагает куда более драматичное развитие событий. Если расширение начнет ускоряться ещё сильнее, силы, удерживающие материю, могут не выдержать. В итоге разрушатся сначала галактики, затем звезды и планеты, а в конце — даже атомы.

Есть и противоположная гипотеза: расширение может смениться сжатием. В этом случае Вселенная начнет "схлопываться", пока не превратится в сверхплотную точку. Некоторые ученые допускают, что после этого возможен новый цикл — очередное рождение Вселенной.

При этом специалисты подчеркивают, что такие процессы, если и произойдут, то в невероятно далеком будущем. Даже угасание звезд займет немыслимые сроки, а Земля исчезнет гораздо раньше — когда Солнце через миллиарды лет превратится в красного гиганта.

Больше новостей:

Об источнике: ВВС BBC - это британская общественная телерадиовещательная корпорация, которая предоставляет широкий спектр услуг, включая телевидение, радио и онлайн-контент, и является одной из крупнейших и самых влиятельных телерадиовещательных организаций в мире. BBC имеет украинскую службу, которая предоставляет новости и информацию на украинском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред