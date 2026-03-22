Похороны Филарета: как прошло прощание с патриархом и каким было его пророчество

В Киеве простились с почетным патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом.

https://glavred.info/ukraine/pohorony-patriarha-filareta-kak-oni-proshli-i-kakim-bylo-poslednee-prorochestvo-10750979.html Ссылка скопирована

Похороны патриарха Филарета

Вы узнаете:

Где и как проходило прощание с патриархом

Как отреагировали президент и верующие на смерть Филарета

Какое пророчество Филарета вспомнил Епифаний

В воскресенье, 22 марта, в Киеве прошла церемония прощания и похороны почетного патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, скончавшегося в возрасте 98 лет. Тысячи верующих, духовенство и первые лица государства собрались, чтобы отдать дань уважения архиерею, чье имя навсегда вписано в историю борьбы за духовную независимость Украины.

Траурное утро началось в Михайловском Златоверхом соборе. Заупокойную Божественную литургию возглавил Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. Проститься с патриархом пришли президент Владимир Зеленский вместе с супругой.

видео дня

Прощальное шествие

Около 11:00 траурная процессия вышла из Михайловского монастыря. Сотни священников и более двух тысяч верующих сопровождали гроб с телом патриарха через Софийскую площадь.

Маршрут выбран не случайно, поскольку процессия направляется к Владимирскому кафедральному собору. Именно этому храму Филарет посвятил более 60 лет своего служения.

Где будет похоронен Филарет

Согласно духовному завещанию иерарха и церковным канонам, Филарета похоронят на территории Владимирского собора. Для него этот храм был не просто местом работы, а настоящим домом, где он пережил самые сложные и самые радостные моменты становления независимого православия.

В настоящее время во Владимирском соборе завершился чин отпевания. Несмотря на почтенный возраст патриарха, его смерть стала большой утратой для миллионов украинцев, которые помнят его как "бунтаря", не побоявшегося пойти против системы ради веры и страны.

Как отреагировали на смерть Филарета в США

Государственный секретарь США Марко Рубио отреагировал на смерть почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета, выразив соболезнования украинцам.

"Мы скорбим по поводу смерти Его Святейшества Патриарха Филарета и выражаем искренние соболезнования народу Украины и всем верующим украинской православной общины", — говорится в заявлении.

Рубио подчеркнул, что жизнь Филарета, посвященная служению, существенно повлияла на формирование духовной идентичности Украины в важные исторические периоды.

"Его наследие будет жить в силе религиозной и национальной жизни Украины. Пусть покоится с миром", — добавил он.

Зеленский простился с патриархом

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской приняли участие в прощании с почетным патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом. Об этом глава государства сообщил в Telegram в субботу, 21 марта.

"Он приложил много усилий, чтобы в Украине была своя поместная церковь. Без его настойчивости и смелости невозможно представить историю украинской самостоятельности, нашей духовной независимости и построения по-настоящему сильного государства. Помним. Уважаем. Будем благодарны. Царство Небесное!" - заявил президент.

Зеленский с первой леди прощаются с Филаретом / Фото: Офис президента Украины

Что говорят люди о смерти Филарета

Корреспондентка ТСН.ua Алина Лисова пообщалась с одной из женщин. Она поделилась своими переживаниями и вспомнила, каким был Филарет при жизни.

"Я пришла на прощание с Филаретом, я сама приехала в Киев в 2004 году. И с тех пор я хожу на богослужение именно в собор, потому что через Филарета с нами говорит Бог. Он всегда мог найти какие-то слова, которые он говорил на службе, но ты находил покой в своем сердце и находил выход из той ситуации, которая у тебя складывалась. И вы знаете, это потеря для всей украинской церкви, для всей Украины, потому что его молитвы слышал Бог всегда. Я просто не могу вам передать ту печаль, ту боль, которую каждый украинец, который верит в Бога, ходит в церковь, испытывает сегодня", — сказала женщина.

Другая верующая отметила, что для нее было важно прийти на прощание во Владимирский собор.

"Пошла на прощание, поскольку все-таки патриарх Филарет является очень высокой и очень уважаемой личностью в Украине. И мне очень важно было сегодня прийти к нему на прощание, потому что он играет очень большую роль не только в религиозной конфессии, но и вообще в Украине. И в такое время, когда у нас в Украине идет война, он очень много помогал семьям без вести пропавших, помогал военному делу, помогал военным, помогал семьям без вести пропавших", — поделилась женщина.

Последнее пророчество Филарета

Во время погребального обряда во Владимирском кафедральном соборе предстоятель ПЦУ, Блаженнейший митрополит Епифаний, поделился воспоминаниями о последней встрече с покойным патриархом Филаретом.

"Когда недавно виделись с Владыкой в больнице, он еще сказал, что в воскресенье он будет во Владимирском соборе. Его состояние здоровья было тяжелым, и сложно было поверить. Но патриарх пророчески предсказал то, что произошло. Он действительно во Владимирском соборе. Он собрал и объединил нас в любви", — рассказал он.

Митрополит Епифаний рассказал о предсказании Филарета — видео:

Кто стал новым патриархом вместо Филарета

21 марта, на следующий день после смерти почетного патриарха ПЦУ и митрополита Филарета, было объявлено об избрании его преемника. Соответствующее решение приняли семь архиереев УПЦ КП.

Голосование во время внеочередного заседания Архиерейского собора проходило как в очном формате, так и дистанционно. В голосовании принимали участие архиереи из Украины и из-за рубежа — митрополиты, архиепископы и епископы различных епархий. В то же время архиепископ Белоцерковский Андрей отказался присоединяться к голосованию, заявив о нарушении регламента и устава церкви.

"Путем тайного голосования Патриархом Киевским и всея Руси-Украины единогласно избран архиепископ Сумский и Ахтырский Никодим (Кобзарь)", — сообщил архиепископ Даниил.

Архиепископ Никодим / Фото: facebook.com/arhiepiskop.sums.kij.nikodim

Что известно о патриархе Филарете

Украинский архиерей Филарет (в миру Михаил Денисенко) родился 23 января 1929 года. С октября 1995 года возглавлял УПЦ Киевского патриархата. В декабре 2018 года стал Почетным патриархом Православной церкви Украины после получения томоса от Вселенского патриарха.

В июне 2022 года Филарет призвал к объединяющему собору "трех ветвей украинского православия", имея в виду УПЦ (МП), ПЦУ и УПЦ КП.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред