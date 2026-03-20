Прощание с Патриархом Филаретом - стала известна дата и место похорон

В Киеве началось прощание с Святейшим Патриархом Филаретом. Тысячи верующих получили возможность отдать последнюю дань уважения одному из самых известных духовных лидеров Украины.
В пятницу, 20 марта, тело Патриарха Филарета доставили в Свято-Михайловский Златоверхий собор.
Прощание верующих началось вечером, после 20:00. Гроб был установлен в храме на территории монастыря, где все желающие могут попрощаться с покойным.
Заупокойную службу (литию) проводит глава Православной церкви Украины, митрополит Епифаний.
Сколько продлится прощание
Верующие смогут проститься с Патриархом в течение всего дня 21 марта. Таким образом, прощание продлится почти двое суток.
Дата похорон Филарета
Основные траурные мероприятия запланированы на воскресенье, 22 марта, сообщили в ПЦУ.
В этот день:
- в 8:30 в Михайловском соборе начнется заупокойная Божественная литургия
- после нее пройдет чин отпевания
- около 11:00 начнется траурная процессия
Процессия пройдет через Софиевскую площадь к Владимирскому кафедральному собору.
Где похоронят Патриарха Филарета
Окончательное отпевание и погребение состоятся во Владимирском соборе Киева. Как пояснили в Православной церкви Украины, именно это место выбрано не случайно.
Напомним, о смерти Почетного Патриарха Православной Церкви Украины Филарета стало известно 20 марта. Он скончался в возрасте 97 лет скончался Почетный Патриарх Православной Церкви Украины Филарет (в миру: Михаил Антонович Денисенко).
Ранее, 9 марта, Филарета госпитализировали в одну из киевских больниц из-за обострения хронических болезней.
Вам может быть интересно:
- Можно ли слушать музыку в Великий пост: священник поставил точку в вопросе
- "Бог всегда почитал женщину": священник объяснил, можно ли праздновать 8 марта
- Чего нельзя делать на Пасху: советы священников и важные правила
Об источнике: Православная церковь Украины
Православная церковь Украины (ПЦУ) - христианская церковь, самая многочисленная православная церковь в Украине по количеству верующих. Одна из шестнадцати автокефальных православных церквей, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская православная церковь признает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии, тогда как Католическая церковь единственной канонической правопреемницей признает УГКЦ, пишет Википедия.
