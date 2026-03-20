Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Прощание с Патриархом Филаретом - стала известна дата и место похорон

Сергей Кущ
20 марта 2026, 23:23
Смерть Патриарха Филарета стала значимым событием для религиозной и общественной жизни Украины.
Прощание с Патриархом Филаретом / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, facebook.com/epifaniy

Вы узнаете:

  • 20 марта началось прощание с Филаретом
  • Где похоронят Филарета

В Киеве началось прощание с Святейшим Патриархом Филаретом. Тысячи верующих получили возможность отдать последнюю дань уважения одному из самых известных духовных лидеров Украины.

В пятницу, 20 марта, тело Патриарха Филарета доставили в Свято-Михайловский Златоверхий собор.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Прощание верующих началось вечером, после 20:00. Гроб был установлен в храме на территории монастыря, где все желающие могут попрощаться с покойным.

Заупокойную службу (литию) проводит глава Православной церкви Украины, митрополит Епифаний.

Сколько продлится прощание

Верующие смогут проститься с Патриархом в течение всего дня 21 марта. Таким образом, прощание продлится почти двое суток.

Дата похорон Филарета

Основные траурные мероприятия запланированы на воскресенье, 22 марта, сообщили в ПЦУ.

В этот день:

  • в 8:30 в Михайловском соборе начнется заупокойная Божественная литургия
  • после нее пройдет чин отпевания
  • около 11:00 начнется траурная процессия

Процессия пройдет через Софиевскую площадь к Владимирскому кафедральному собору.

Где похоронят Патриарха Филарета

Окончательное отпевание и погребение состоятся во Владимирском соборе Киева. Как пояснили в Православной церкви Украины, именно это место выбрано не случайно.

Напомним, о смерти Почетного Патриарха Православной Церкви Украины Филарета стало известно 20 марта. Он скончался в возрасте 97 лет скончался Почетный Патриарх Православной Церкви Украины Филарет (в миру: Михаил Антонович Денисенко).

Ранее, 9 марта, Филарета госпитализировали в одну из киевских больниц из-за обострения хронических болезней.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Православная церковь Украины

Православная церковь Украины (ПЦУ) - христианская церковь, самая многочисленная православная церковь в Украине по количеству верующих. Одна из шестнадцати автокефальных православных церквей, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская православная церковь признает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии, тогда как Католическая церковь единственной канонической правопреемницей признает УГКЦ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

патриарх Филарет ПЦУ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
23:23Украина
Кремль готовится к возможным бунтам после мирного соглашения с Украиной – Reuters

Кремль готовится к возможным бунтам после мирного соглашения с Украиной – Reuters

23:11Мир
Украинцы обязаны платить налог за свои квартиры: сколько придется отдать

Украинцы обязаны платить налог за свои квартиры: сколько придется отдать

22:30Экономика
Популярное

Ещё
"Изнутри начинает ломаться": Пугачева встревожила своим состоянием

"Изнутри начинает ломаться": Пугачева встревожила своим состоянием

Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему

Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему

Гороскоп Таро на апрель 2026: Ракам - праздник, Львам - деньги, Девам - перемены

Гороскоп Таро на апрель 2026: Ракам - праздник, Львам - деньги, Девам - перемены

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дровосека за 21 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дровосека за 21 с

Гороскоп Таро на завтра 21 марта: Близнецам - ценить себя, Ракам - решения

Гороскоп Таро на завтра 21 марта: Близнецам - ценить себя, Ракам - решения

Последние новости

23:55

Что будет с выплатами и убежищем: дипломаты решают судьбу украинцев в Европе

23:23

Прощание с Патриархом Филаретом - стала известна дата и место похорон

23:11

Кремль готовится к возможным бунтам после мирного соглашения с Украиной – Reuters

22:30

Украинцы обязаны платить налог за свои квартиры: сколько придется отдать

22:12

Четыре знака зодиака разорвут замкнутый круг проблем в любви - кто они

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
21:27

Трамп назвал НАТО "бумажным тигром" без США, Кремль пытается ослабить Альянс изнутри

21:18

Равноденствие изменит жизнь четырех знаков зодиака - кто среди счастливчиков

21:14

Ограничения коснутся почти всех: график отключения света на 21 марта в Сумах

20:55

Важно успеть до теплоты: чем посыпать чеснок для роста головокВидео

20:35

Даже ключи от квартиры: три знака зодиака, которым можно доверить все

20:06

Снег с дождем обрушится на Львовщину: синоптики предупредили о непогоде

19:44

РФ предлагала США "сделку" по Украине и Ирану - что ответил Трамп

19:42

Реальная неожиданность: какими будут цены на яйца на Пасху

19:42

Будет мороз и пойдут дожди: неожиданный прогноз погоды

19:10

Как удары по Ирану влияют на Россию и глобальную безопасность: Коваленко раскрыл подробностимнение

19:09

США не зря сняли санкции из РФ: Андрусив раскрыл задумку Трампа

18:31

Снижает физнагрузку: ВСУ начали испытания первых экзоскелетов на фронте

18:27

Их исказили и вытеснили в СССР: о каких колоритных украинских словах идет речь

18:24

Выражение "сколько душе угодно" является ошибкой - как сказать на украинскомВидео

18:23

Короля подозревают в путешествиях во времени: что не так с его обувью

17:42

В ресторанах заметили скрытые сборы: клиенты начали проверять чекиВидео

17:37

Тепло не придет: какая погода ожидается в Тернопольской области на выходных

17:20

В Славянске объявили принудительную эвакуацию детей – детали

17:03

Доллар резко начал падать, евро взлетел: новый курс валют на 23 марта

16:37

Умер Чак Норрис: главные мемы и феномен актераФото

16:35

Исчезает с прилавков: в Украине дефицит популярного овоща, цены взлетели

16:34

ВСУ нанесли удар по важному объекту в РФ: подробности от Генштаба

16:24

Чак Норрис умер: семья актера сделала официальное заявление

16:20

Кому 21 марта нужно молиться об исцелении: какой церковный праздник

16:16

Можно ли есть мясо во время Великого поста - священник рассказал всю правдуВидео

16:11

"Переживает за дочь": Киркоров дал смелое обещание Ани Лорак

16:05

На Марсе заметили "пирамиду" размером с египетскую: загадка разделила ученых

15:54

"По живому": Королеву экстренно прооперировали

15:38

Осторожно с банкоматами: туристка раскрыла опасную ошибкуВидео

15:33

В Житомирскую область возвращается тепло: какая температура ожидается в выходные

15:26

Меган Маркл показала редкое фото дочери Лилибет

15:14

Кто имеет преимущество на перекрестке: тест по ПДД ставит водителей в тупикВидео

14:51

Космический и мраморный эффект за копейки: чем покрасить яйца на ПасхуВидео

14:37

Мозговая трогательно поздравила старшую дочь и показала редкое фото с ней

14:33

Минус $16млн: ВСУ сбили вражеский вертолёт Ка-52 FPV-дроном - экипаж уничтоженФото

14:32

Накипь исчезнет за считанные минуты: что нужно налить в чайник вместо уксуса

14:27

Популярный артист признался в романе после скандального развода - детали

14:21

США просят о помощи на Ближнем Востоке: Зеленский озвучил позицию Украины

14:16

Закуска из свеклы, которую будут есть все: рецепт шикарного блюда на Пасху

13:36

"Россия не побеждает": Зеленский откровенно рассказал о ходе войны в Украине

13:17

"Всех загребли, и меня с ними": Могилевская оказалась в передряге

13:08

Притворился раненым: хитрый трюк кота ради угощения рассмешил хозяйкуВидео

12:59

Разочаруют урожаем и качеством клубней: какие сорта картофеля лучше не садить этой весной

12:58

В России вспыхнули протесты: люди перекрыли дороги полиции, начались задержания

12:52

"Сердце остановилось": скончался Почетный Патриарх ПЦУ Филарет

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять