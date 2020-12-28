Кулеба высказался об отношениях с США при Байдене

Кулеба надеется на особое сотрудничество с США / УНИАН

В МИД Украины надеются на то, что при новоизбранном президенте Джо Байдене между нашей страной и США будет особое сотрудничество.

Такие ожидания в интервью немецкому журналу Internationale Politik высказал глава ведомства Дмитрий Кулеба. Он считает, что с избранием Байдена впервые появился президент США, который хорошо знает и понимает Украину.

"За время своего пребывания на посту вице-президента он уделил Украине большое личное внимание. Мы очень ценим это", - отметил Кулеба.

Читайте такжеТрамп сравнил США с Афганистаном и сделал заявление в адрес Байдена

Для сравнения, Дональду Трампу пришлось многое узнать об Украине, отметил министр.

"Но сама основа американо-украинских отношений никак не пострадала: наша страна пользуется широкой поддержкой как в Республиканской, так и в Демократической партиях. Пока это продолжается, мы можем быть уверены, что наши отношения будут хорошо развиваться. Однако при Байдене мы надеемся на новое, особенное качество сотрудничества", - добавил Кулеба.

Новости США - о чем ранее сообщал Главред: