Кулеба высказался об отношениях с США при Байдене

В МИД Украины напомним, что при Трампе Байден уделял нашей стране особое внимание.
В МИД Украины надеются на то, что при новоизбранном президенте Джо Байдене между нашей страной и США будет особое сотрудничество.
Такие ожидания в интервью немецкому журналу Internationale Politik высказал глава ведомства Дмитрий Кулеба. Он считает, что с избранием Байдена впервые появился президент США, который хорошо знает и понимает Украину.
"За время своего пребывания на посту вице-президента он уделил Украине большое личное внимание. Мы очень ценим это", - отметил Кулеба.
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Для сравнения, Дональду Трампу пришлось многое узнать об Украине, отметил министр.
"Но сама основа американо-украинских отношений никак не пострадала: наша страна пользуется широкой поддержкой как в Республиканской, так и в Демократической партиях. Пока это продолжается, мы можем быть уверены, что наши отношения будут хорошо развиваться. Однако при Байдене мы надеемся на новое, особенное качество сотрудничества", - добавил Кулеба.
Новости США - о чем ранее сообщал Главред:
- Коллегия выборщиков 15 декабря приняла решение об официальном признании демократа Джо Байдена победителем выборов президента США. Он получил 306 голосов выборщиков, результат Трампа – 232 голоса.
- Официальная церемония инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена должна состояться 20 января 2021 года.
- Действующий президент Дональд Трамп, как утверждают журналисты CNN со ссылкой на свои источники, не планирует покидать Белый дом даже в день вступления Джо Байдена на пост главы государства.
- Сторонники Трампа 20 января намерены провести его неформальную инаугурацию. Таким образом, сторонники политика пытаются поддержать 45-го президента США.