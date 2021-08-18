Медреформе быть: Зеленский подписал указ о системе здравоохранения

Владимир Зеленский подписал указ о реформе здравоохранения / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО "О состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью". Соответствующее решение было принято на заседании СНБО 30 июля.

Указ №369/2021 опубликован на сайте главы государства в среду, 18 августа.

Исходя из документа, Кабмин обязан до 1 декабря текущего года разработать и утвердить Стратегический план развития системы здравоохранения на период до 2030 года. Также правительство должно определить сроки и ответственных за выполнение данных обязанностей.

Кроме этого, на КМУ возложены полномочия определить четкие механизмы для обеспечения равного украинцев к своевременной, безопасной и качественной экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной), паллиативной медицинской помощи и реабилитации в сфере здравоохранения.

Стратегический план должен быть введен с 1 января 2022 года. В нем говорится об индикаторах качества оказания первичной медпомощи, введении ключевых показателей эффективности для руководителей учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности и создании условий для возможности применения межрегиональных клинических маршрутов пациента при оказании экстренной медицинской помощи.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть, 18 августа. Контролировать его исполнение будет секретарь СНБО.

Напомним, ранее Зеленский оценил результаты медицинской реформы, которая была начала при предыдущей власти, заявив, что она полностью провалилась. Также он сказал, что реформу нужно переосмыслить и наполнить правильной организационной конкретикой.