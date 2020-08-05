Местным выборам быть: ЦИК дала важные рекомендации

ЦИК дала рекомендации проведения местных выборов / УНИАН

Вопреки карантину и эпидемии коронавируса, ЦИК все-таки рекомендует проводить назначенные на 25 октября местные выборы.

Об этом говорится в сообщении ЦИК.

Соответствующие предложения ЦИК направила Кабинету министров для утверждения. К общим рекомендациям относятся дезинфекция рук при входе на избирательный участок и при выходе, а также наличие защитных масок или респираторов.

Также избирательным комиссиям рекомендуется проводить температурный скрининг, обеспечить разметку для обеспечения физической дистанции не менее 1,5 метра и контролировать время пребывания избирателей в помещении.

Предлагается не допускать скопления людей в помещениях, а также возле входов и выходов. Избирательные комиссии должны обеспечить дезинфекцию дверных ручек, перил, канцелярии, столов и т.д., а также влажную уборку каждые четыре часа.

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Необходимо обеспечить отдельную кабинку для голосования избирателей с признаками ОРВИ или повышенной температурой и предусмотреть отдельную переносную урну для избирателей, которые находятся на самоизоляции.

Избирателям ЦИК рекомендует обеспечить наличие личной ручки для голосования, минимизировать время пребывания в помещении избирательного участка и воздержаться от посещения помещений с детьми.

Как писал Главред, секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал возможность проведения местных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса. По его словам, выборы в ОРДЛО должны проходить по украинскому законодательству. Данилов считает, что пока что условий для их