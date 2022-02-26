Наши войска уничтожают оккупантов на суше, море и в небе, а их командование ждет трибунал - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль записал обращение к гражданам, в котором рассказал об обстановке в стране и действиях Кабмина в период войны с Россией.

Уже больше двух суток наши войска уничтожают оккупантов на суше, море и в небе.

Тысячи российских военных убиты, сотни попали в плен, тысячи раненных. На всех участках фронта наша армия держит оборону. Враг ожидал легкой прогулки, а вместо этого получил настоящий ад.

Украина закрывает пункты пропуска на границе с Беларусью.

Украина поднимается. Десятки тысяч добровольцев, резервистов, бойцов территориальной обороны уже приобщились к защите нашей земли.

Оккупанты стреляют по детским садикам, по больницам, по жилым домам, расстреливают кареты скорой, автобусы с детьми. За эти преступления русское командование непременно ждет трибунал.

"Мы остаемся в Киеве и продолжаем работать. Сегодня состоялось внеочередное заседание Правительства, на котором был принят ряд важных решений", - отметил Шмыгаль.

Первое. Обеспечение стабильной работы производителей продовольствия в условиях военного положения. Максимальный срок, по которому теперь будут производиться расчеты за поставленные социально значимые продукты питания украинского производства, составит не более десяти календарных дней со дня выставления поставщиком соответствующего счета.

Второе. Принято распоряжение, согласно которому Государственное агентство резерва должно обеспечить достаточный для нужд военных запас дизельного горючего.

Реклама

Третье. Приняли распоряжение о передаче конфискованного по решению суда и Государственной таможенной службой имущества на нужды Вооруженных Сил Украины.

Четвертый. Создали необходимый алгоритм для координации получения гуманитарной помощи и дальнейшей доставки ее к украинцам. Госпогранслужба и Гостаможслужба должна обеспечить упрощенный режим пересечения государственной границы для транспортных средств, осуществляющих доставку гуманитарной помощи. Со своей стороны военно-гражданские администрации вместе с Нацгвардией, Нацполицией и ГСЧС обеспечат ее принятие, размещение и хранение.

Пятое. Приняли постановление об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период военного положения. В случае, если люди не могут получить средства по месту жительства или если нет возможности направить средства на указанный счет, то выплата пенсий и пособий будет осуществляться денежным переводом.

Читайте такжеВласти призывают риелторов сообщать о съемщиках квартир о своих арендаторахМинсоцполитики вместе с Пенсионным фондом и другими органами свяжутся с получателями через личный е-кабинет Пенсионного фонда для уточнения фактического местожительства в данных условиях.

И шестое. Правительство приняло решение о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью. Очень важный момент. Граждане Украины, находящиеся на территории этих стран и желающие вернуться домой, смогут въехать в Украину спокойно и беспрепятственно. И мы призываем: возвращайтесь, докажите, что вы на стороне света.

Напомним, ранее Украина уничтожила все железнодорожные переходы на границе с Российской Федерацией. Как говорится в заявлении пресс-службы Укрзализныци, 26 февраля украинские войска взорвали железнодорожные узлы, связывающие украинскую железную дорогу с РЖД.