НАТО может разместить боевые группы в Черноморском регионе - Столтенберг

Йенс Столтенберг / Reuters

НАТО рассматривает долгосрочное размещение боевых групп вроде уже существующих в странах Балтии и Польши, в Черноморском регионе, в частности, в Румынии.

С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Европейская правда".

Он подчеркнул, что НАТО это оборонный альянс и его цель – сохранение мира, предотвращение конфликта, и союзники это делают совместными усилиями.

По словам генсека, Альянс сейчас делает многое одновременно.

"Прежде всего, мы имеем увеличенное присутствие в восточной части Альянса: с большим количеством военных, боевых групп, самолетов, кораблей", – заявил Столтенберг.

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Читайте такжеМосква перекрыла Черное и Азовское моря под видом учений: Киев жестко ответил"Второе – мы повысили готовность наших сил, которые мы в случае необходимости можем усилить. И в-третьих, сейчас мы рассматриваем, где нам нужно более долгосрочное размещение в восточной части Альянса. Сегодня у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Но сейчас мы рассматриваем размещение подобных боевых групп в Черноморском регионе, в Румынии", – сообщил генсек НАТО.

Учения России в Черном море несут угрозу

Об этом заявили в Военно-морских силах Украины. Россияне перекрыли ряд морских участков, заблокировали свободное судоходство в направлении украинских портов, и нарушили нормы международного права. Военные готовы к противодействию любым сценариям, провокациям и защите своей страны в море.

Согласно карте, которую опубликовал главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко в Facebook, Россия перекрывает пути для торговых кораблей. Подобных инцидентов не было с начала захвата Крыма и вооруженного конфликта Москвы и Киева. Достоверность данных карты подтверждена украинскими пограничниками.

В МИД Украины выразили протест из-за действий, связанных с военными учениями России в Черном и Азовском морях. В Киеве сказали, что российские маневры блокируют судоходство в обоих морях, из-за этого могут возникнуть серьезные экономические и социальные последствия для украинских портов.

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