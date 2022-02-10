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Блокада Россией морей – угроза суверенитету Украины: в ВМСУ объявили о готовности к защите страны

10 февраля 2022, 15:32
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Россия перекрыла судоходства в ряде районов Азовского и Черного морей и закрыла возможность судов свободно заходить в морские порты Украины.

ВМС Украины
ВМС Украины готовы противостоять любым сценариям и провокациям для защиты государства на морском направлении / УНИАН

Учения России в акватории Черного и Азовского морей несут угрозу суверенитету Украины в территориальных водах государства и исключительной морской экономической зоне. Россияне перекрыли ряд морских участков, заблокировали свободное судоходство в направлении украинских портов, и нарушили нормы международного права. Военные готовы к противодействию любым сценариям, провокациям и защите своей страны в море. Об этом заявили в Военно-морских силах Украины.

Как сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook, Москва, перекрыв существенную часть Азовского и Черного морей для проведения ракетных и артиллерийских учений, допустила нарушение международного права.

Подобные действия расцениваются Военно-морскими силами как угроза суверенитету и свободным правам украинского государства в исключительной морской экономической зоне. Россия заблокировала свободное передвижение судов в морские порты Украины.

"Эти действия являются очередной угрозой суверенитету Украины в ее территориальном море и суверенным правам в исключительной морской экономической зоне. Перекрывая рекомендованные морские пути, РФ практически сделала невозможной свободу судоходства в указанных районах и возможность судов свободно заходить в морские порты Украины, особенно в Азовском море, что является нарушением как духа, так и буквы Конвенции ООН по морскому праву, 1982 года", - отмечается в заявлении.

В ВМС также указали, что Россия продолжает усиливать военное присутствие в Черноморском регионе. Осуществляется переброска дополнительных десантных кораблей для оказания давления на Украину и международное сообщество.

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Карта ВМСУ
Россия перекрыла морские торговые пути в акватории Черного и Азовского морей - ВМСУ / facebook.com/navy.mil.gov.ua

Читайте такжеУгроза удара России с моря и высадка десанта: в ВМС назвали сценарий военного вторжения в УкраинуВ такой ситуации Военно-морские силы Украины готовы противодействовать возможным сценариям и провокациям с целью защиты государства на море.

"ВМС ВСУ готовы к развитию любых сценариев и провокаций, защите страны на морском направлении", - подчеркивается в заявлении ВМС ВСУ.

Военные учения России в Черном и Азовском морях

В РФ сделали заявление о проведении военных маневров в водах Черного и Азовского морей в период с 13 по 19 февраля. Как сообщили РБК-Украина в Морской охране Госпогранслужбы Украины, россияне решили полностью перекрыть проход судов в Азовском море через Керченский пролив.

Проведение российских учений серьезно осложняет проход кораблей в украинские порты, так как доступной для прохода судов остается только полоса территориальных вод Украины.

Согласно карте, которую опубликовал главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко в Facebook, Россия перекрывает пути для торговых кораблей. Подобных инцидентов не было с начала захвата Крыма и вооруженного конфликта Москвы и Киева. Достоверность данных карты подтверждена украинскими пограничниками.

В МИД Украины выразили протест из-за действий, связанных с военными учениями России в Черном и Азовском морях. В Киеве сказали, что российские маневры блокируют судоходство в обоих морях, из-за этого могут возникнуть серьезные экономические и социальные последствия для украинских портов.

Украина будет работать со странами Черноморского региона для того, чтобы действия России получили соответствующую оценку, которая должна сопровождаться ответными шагами.

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