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"Отправили письмо Лаврову": НАТО "пригласило Россию к новым переговорам по ситуации в Украине

10 февраля 2022, 14:07
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Столтенберг подчеркнул, что продолжение заседаний Совета Россия-НАТО является важным для взаимного доверия.

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НАТО призвало Россию провести заседание Совета Россия-НАТО / Reuters

НАТО призвало Россию провести новое заседание Совета Россия-НАТО, во время которого обсудить, в частности, и ситуацию вокруг Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время совместного брифинга с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в четверг, 10 февраля.

По словам Столтенберга, он направил соответствующее письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову.

"Сегодня (10 февраля – ред.) утром я направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Продолжение заседаний Совета Россия-НАТО является важным для взаимного доверия", – отметил генсек НАТО.

Заседание Совета Россия-НАТО

Напомним, предыдущее заседание Совета Россия-НАТО состоялось в Брюсселе 12 января 2022 года. Во время встречи стороны обсудили, в частности, ситуацию возле украинской границы, угрозу широкомасштабного вторжения России в Украину, а также "гарантии безопасности", которые предложила РФ.

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Тогда Столтенберг во время брифинга по итогам заседания заявил, что Россия не может блокировать политику Альянса по вступлению новых участников и принимать решения по вопросу вступления в организацию Украины.

Также ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал приглашение Украины для участия в саммите Североатлантического альянса.

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