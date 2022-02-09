"Есть условие": в НАТО поддержали приглашение Украины на саммит

Столтенберг / УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал приглашение Украины для участия в саммите Североатлантического Альянса.

Как рассказал Столтенберг изданию La Vanguardia, при этом есть условие - необходимо определить формат.

"Да, я думаю, что это хорошая платформа для встреч с партнерами, но я думаю, что мы должны определиться с точным форматом. Я с большим нетерпением жду саммита", - заявил он.

Где может пройти саммит

Он подчеркнул, что Испания является идеальным местом для проведения саммита.

"Он показывает, что НАТО - это трансатлантический альянс. Если мы чему-то и должны научиться из этого кризиса, так это тому, что европейцы и американцы должны держаться вместе", - добавил Столтенберг.

Реклама

Польша призвала НАТО к переговорам с Киевом и Тбилиси

Напомним, Североатлантический альянс перед саммитом организации в Мадриде должен провести встречи с Украиной и Грузией по линии НАТО. Военно-политический блок Запада должен показать, что Киев и Тбилиси не собираются бросать на произвол судьбы. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

В ходе своего совместного брифинга с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом он сказал о том, что перед саммитом организации в Мадриде следует провести две встречи – Украина-НАТО и Грузия-НАТО. Запад должен показать, что не оставит украинское и грузинское государства.

В период с 10 по 13 января состоялся ряд консультаций по безопасности, в которых принимали участие США, НАТО и РФ. Переговоры проходили на фоне концентрации Россией военных подразделений у границ Украины и обвинений Москвы в угрозах Альянса российским рубежам. Россия требовала, чтобы в НАТО отозвали обещание о будущей евроатлантической интеграции Киева и Тбилиси и гарантировали нерасширение блока на восток.

Читайте такжеПутин на встрече с Макроном грозил Украине и НАТО ядерными бомбами

Читайте также: