Усиление НАТО в Восточной Европе и готовность к сценариям: в Литве призвали к Запад к действиям

Обстановка с безопасностью в Европе оказалась самой сложной за последние три десятилетия, сказал Гитанас Науседа.
В данный момент в Европе сложилась самая сложная ситуация с безопасностью за последние 30 лет. В таких обстоятельствах следует усилить мероприятия, направленные на оборону и сдерживание восточного фланга НАТО, в том числе и Балтийского региона. Нужно обеспечить подготовку к любым возможным сценариям. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Как сообщает LRT, литовский глава государства указал на беспрецедентные за последние три десятилетия угрозы безопасности в Европе и призвал провести мероприятия для укрепления восточного фланга Альянса.
Читайте такжеУкраине вне НАТО, без оружия Запада и "уступки" Альянса: РФ разразилась условиями по отводу войск"Ситуация с безопасностью в регионе является самой сложной за последние 30 лет, поэтому сейчас особенно важно усилить меры обороны и сдерживанию на восточном фланге Альянса, включая Балтийский регион, и быть готовыми ко всем возможным сценариям", - отметил Науседа в ходе переговоров с президентом Франции Макроном.
Также он подчеркнул, что принцип неделимой безопасности союзников остается нерушимым.
Угроза военного вторжения РФ на территорию Украины
Журналисты американских изданий Washington Post и New York ранее опубликовали статьи, в которых речь шла о появлении нового плана по военному вторжению России в Украину. Согласно данным прессы, российское государство может использовать ложное видео с якобы "нападением украинцев" на русскоязычных на востоке Украины, чтобы получить повод для интервенции на украинскую территорию.
Позже сведения официально подтвердили власти США.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что такие данные уже публиковались СМИ Запада, однако в итоге "так ничего и не происходило".
В правительстве Британии с уверенностью считают, что РФ ищет повод для военного вторжения на территорию украинского государства.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя новую информацию о планах России против Украины, сказал, что Киев получил сведения от Вашингтона еще до официальных заявлений. Он не исключил любых опасных сценариев со стороны Москвы.
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