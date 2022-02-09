Украина за путь в ЕС, а референдум по НАТО таит опасность: социолог рассказал о настроениях украинцев

Украины стремится в Евросоюз, однако референдум по НАТО может привести к проблемам - социолог / Коллаж УНИАН

Вступление в Европейский Союз более активно поддерживают во всех регионах Украины, а вопрос интеграции в Североатлантический альянс не пользуется поддержкой населения в южных и восточных областях. Референдум по вступлению в НАТО может стать опасным прецедентом. Большинство населения вроде бы выступает за, но настроения крайне неравномерно распределены в региональном измерении. Даже весьма незначительная мобилизация противников интеграции в Альянс приведет к тому, что результаты референдума будут неудачными. Об этом заявил директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

В интервью РБК-Украина он рассказал о том, что если бы референдум по НАТО провели уже сейчас, то около 60-70% поддержали инициативу. Однако около 30-40% участников высказались бы против. Данные приводятся среди тех лиц, которые готовы принимать участие в референдуме.

"Мы ставим вопрос так: если бы сейчас был референдум, то вы бы проголосовали за или против? Часть вообще бы не участвовала в референдуме. В случае референдума сейчас примерно 60-70% проголосовали бы за. И примерно 30-40% - против. Это среди тех, кто принял бы участие в референдуме", - сказал Паниотто.

Референдум по НАТО может стать опасным прецедентом

По мнению социолога, референдум по вступлению в Североатлантический альянс может привести к опасной ситуации. Большинство населения как бы выступает за евроатлантическую интеграцию, но такие настроения неравномерно распределены в региональном измерении.

"С одной стороны, вроде бы большинство населения выступает за, но оно очень неравномерно распределено по регионам", - говорит Паниотто.

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При этом если курс на вступление в Евросоюз поддерживают более активно во всех областях страны – где-то больше, а где-то меньше – то интеграция Украины в НАТО не пользуется поддержкой на юге и востоке страны. В этих регионах настроения разделяются примерно 50 на 50.

Как полагает эксперт, в ситуации даже незначительной мобилизации населения на востоке ситуация может привести к провалу референдума, в то время как Украине нужно вступление в НАТО.

"Очень небольшая мобилизация населения на востоке приведет к тому, что этот референдум мы проиграем, хотя нам в принципе стоит вступать в НАТО. Поэтому мне кажется, что сейчас недостаточно преимущества у сторонников Североатлантического альянса, по сравнению с противниками", - объяснил Паниотто.Читайте такжеРоссия не атакует Украину, а НАТО не будет воевать за Киев: СМИ узнали о новой позиции Альянса

Также он добавил, что за последние годы число людей, которые поддерживают евроатлантические устремления Украины, существенно не изменилось. И если в 2015 курс на НАТО поддерживали около 48% украинцев, то сейчас такой точки зрения придерживаются 44%. Около 31% выступают против. Остальные не собираются принимать участие в референдуме.

Примечательно, настроения украинцев по вступлению в НАТО серьезно изменились после 2014 года, когда начался российско-украинский военные конфликт.

"Их количество немного снизилось, в 2015 году этот показатель был выше. Он был примерно 48%. Сейчас 44% за, 31% против, а остальные не придут. Если учитывать голос тех, кто придет, то имеем 60% за. Было радикальное изменение в оценках после 2014 года из-за российской агрессии. На тот момент было 17% за вступление в НАТО и 63% против", - подчеркнул Юрий Паниотто.

США и НАТО подтвердили право Украины на вступление в Альянс

В период с 10 по 13 января прошел ряд консультаций по вопросам безопасности, в которых принимали участие США, Североатлантический альянс и Россия. Дискуссии прошли на фоне концентрации военных подразделений РФ у границ украинского государства и обвинений Москвы в угрозах российским кордонам.

Россия требовала, чтобы Вашингтон предоставил Москве гарантии нерасширения НАТО на восток и невступления Украины и Грузии в Альянс.

Делегат Штатов на переговорах, замгоссекретаря Венди Шерман сказала, что американцы не намерены идти на требования России по нерасширению НАТО и отказу Украины от евроатлантической интеграции.

Российский представитель, замглавы МИД Сергей Рябков по итогам дискуссии заявил, что Россия не будет нападать на Украину, но требует, чтобы США предоставили гарантии, согласно которым Украина и Грузия, дескать, никогда не вступят в НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сказал, что военно-политический блок не может пойти на уступки в ситуации с территориальной целостностью и суверенитетом Украины, Грузии и Молдовы. Страны могут вступить в коллективный блок безопасности Запада, а у Москвы нет права вето по данному вопросу.

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