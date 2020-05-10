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Будьте осторожны: в МВД предупредили о новом фейке

10 мая 2020, 18:03

По информации ведомства, в Сети распространяют новый фейк о Нацгвардии.

фейк
В МВД предупредили о фейке

Сегодня в МВД предупредили о новом фейке, который разгуливает в Сети относительно деятельности Международного центра Нацгвардии.

"В информационном пространстве появилась очередная клевета о деятельности Международного центра НГУ. В основном их распространяет пользователь социальной сети Facebook с аккаунта Sern Syxtes, который сейчас выдает себя за командира воинской части. Еще летом прошлого года по сообщениям, которые были выложены им в Сеть и отправлены на электронные ящики ряда правоохранительных структур, была проведена проверка ведомственной комиссией и правоохранительными органами, опровергшая их. Это - фейк!️", - отмечают в ведомстве в Facebook.

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В МВД считают, что распространение этой ложной информации направлено на ухудшение морально-психологического климата в коллективе, подрыв доверия между военнослужащими, а также создание негативного имиджа Международного центра и Национальной гвардии.

В ведомстве также обращают внимание, что среди друзей пользователя Facebook с ником Sern Syxtes много аккаунтов из Российской Федерации.

"Мы официально сообщаем, что страница, изображенная на фото, не является официальной страницей полковника Геннадия Пузанова, а все публикации, сделанные от имени этого профиля, являются фейковыми" - резюмировали в министерстве.

В то же время, на странице, о которой идет речь, уже изменено имя пользователя. Ранее по этому аккаунту в одной из групп было размещено сообщение, автор которого обвиняет заместителя командира части 3070 Национальной гвардии Украины в "использовании служебного положения для развития собственного семейного бизнеса".

Ранее Главред писал, что в  Бориспольском районе Киевской области военные Национальной гвардии нарушая закон жгли траву на поле. Также они повели себя агрессивно в отношении местного жителя, сделавшего им замечание и снимавшего происходящее на видео.

Также напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о том, что правоохранители рассматривают две версии возникновения масштабных пожаров в Житомирской области.

МВД фейк Минобороны
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