План Украины по Донбассу: у Кравчука заявили о неожиданном решении России

Россия требовала от Верховной Рады ратификации документа по урегулированию конфликта на Донбассе.
Украине и России в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу удалось достигнуть договоренностей о рассмотрении плана Киева относительно урегулирования конфликта.
Как сообщает пресс-служба делегации Киева в ТКГ в Telegram, предложенный Украиной план действий по Донбассу был рассмотрен на заседании политической подгруппы во вторник, 10 ноября. Несмотря на проблемные моменты в рамках переговоров – Россия утверждала, что Украина якобы обещала ратифицировать план действий в Верховной Раде – сторонам удалось найти компромисс, после чего инициативу Киева приняли за основу.
"Еще рано говорить о результатах, но, по крайней мере, можно сказать, что украинский "План" взят за основу", - подчеркивается в сообщении.Читайте такжеРезников сделал смелое заявление о сроках войны на Донбассе
Конфликт России и Украины на Донбассе
- Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук 3 ноября заявил о том, что Украина предложила план действий по урегулированию конфликта на Донбассе. Инициатива предусматривает установление режима прекращения огня, вывод российских войска, получение Украиной контроля над границей и проведение выборов.
- Кравчук утверждает, что вывод иностранных войск с отдельных районов Донбасса нужно обеспечить до марта 2021 года. Тогда в регионе можно будет провести выборы.
- В Кремле заявляли, что предложенный Киевом механизм урегулирования конфликта не соответствует пунктам Минских соглашений.
- По словам спикера делегации Киева в ТКГ Алексея Арестовича, Россия может за неделю вывести войска из ОРДЛО в случае, если такой приказ отдаст президент Владимир Путин.