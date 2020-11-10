План Украины по Донбассу: у Кравчука заявили о неожиданном решении России

В ТКГ заявили об успехах в переговорах с Россией по Донбассу / УНИАН

Украине и России в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу удалось достигнуть договоренностей о рассмотрении плана Киева относительно урегулирования конфликта.

Как сообщает пресс-служба делегации Киева в ТКГ в Telegram, предложенный Украиной план действий по Донбассу был рассмотрен на заседании политической подгруппы во вторник, 10 ноября. Несмотря на проблемные моменты в рамках переговоров – Россия утверждала, что Украина якобы обещала ратифицировать план действий в Верховной Раде – сторонам удалось найти компромисс, после чего инициативу Киева приняли за основу.

"Еще рано говорить о результатах, но, по крайней мере, можно сказать, что украинский "План" взят за основу", - подчеркивается в сообщении.Читайте такжеРезников сделал смелое заявление о сроках войны на Донбассе

Конфликт России и Украины на Донбассе