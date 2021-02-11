Президент отшутился о возможности закрытия канала НАШ

Глава государстве отметил, что закрывали только пророссийские каналы, а украинские СМИ в Офисе президента закрывать не намерены.
Глава государства Владимир Зеленский в ироничной форме ответил на вопрос журналистки телеканала НАШ о возможности его закрытия в будущем.
Журналистка телеканала НАШ задала вопрос: "Планируете ли вы закрывать телеканал НАШ?".
Президент Владимир Зеленский заявил, что закрытие телеканала НАШ не планируется.
"Мы ваш телеканал не планируем закрывать. Мы кстати в целом, если вы увидели, мы наши, наши телеканалы не закрывали, мы закрывали их", – ответил Зеленский во время брифинга в зоне ООС, который транслировался на Украина 24.
Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина:
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - 112 Украина, NewsOne и ZiK.
- Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
- В частности, речь идет об ООО Ариадна ТВ, ООО Новый Формат ТВ, ООО ТВ Выбор, ООО Общество Телерадиокомпания 112-ТВ, ООО Лидер ТВ, ООО Партнер ТВ, ООО Новости 24 часа, ООО Новые коммуникации.
Автор: Екатерина Трохимчук