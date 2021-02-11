УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Президент отшутился о возможности закрытия канала НАШ

11 февраля 2021, 21:04

Глава государстве отметил, что закрывали только пророссийские каналы, а украинские СМИ в Офисе президента закрывать не намерены.

Зеленский
Зеленский высказался о возможности закрытия канала НАШ / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский в ироничной форме ответил на вопрос журналистки телеканала НАШ о возможности его закрытия в будущем.

Журналистка телеканала НАШ задала вопрос: "Планируете ли вы закрывать телеканал НАШ?".

Президент Владимир Зеленский заявил, что закрытие телеканала НАШ не планируется.

"Мы ваш телеканал не планируем закрывать. Мы кстати в целом, если вы увидели, мы наши, наши телеканалы не закрывали, мы закрывали их", – ответил Зеленский во время брифинга в зоне ООС, который транслировался на Украина 24.

Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина:

  • 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - 112 Украина, NewsOne и ZiK.
  • Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
  • В частности, речь идет об ООО Ариадна ТВ, ООО Новый Формат ТВ, ООО ТВ Выбор, ООО Общество Телерадиокомпания 112-ТВ, ООО Лидер ТВ, ООО Партнер ТВ, ООО Новости 24 часа, ООО Новые коммуникации.
Владимир Зеленский телеканалы новости Украины Офис президента канал НАШ
Сейчас вы просматриваете новость «Президент отшутился о возможности закрытия канала НАШ». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Скандальный глава КСУ сдал свои полномочия и лишился госдачиСкандальный глава КСУ сдал свои полномочия и лишился госдачи "Слуг народа" свалили с пьедестала: партия Зеленского уступила лидерство в рейтинге"Слуг народа" свалили с пьедестала: партия Зеленского уступила лидерство в рейтинге Стало известно, почему Притулу вышвырнули из руководства партии ГолосСтало известно, почему Притулу вышвырнули из руководства партии Голос Турчинов назвал хрустальную мечту ПорошенкоТурчинов назвал хрустальную мечту Порошенко Зеленский сумел вбить кол в ОПЗЖ: чем это грозит УкраинеЗеленский сумел вбить кол в ОПЗЖ: чем это грозит Украине
Следующий материал

Последние новости

21:56
Синоптик предупредила украинских аграриев о серьезных проблемах с урожаем
21:33
В Китае на "голубом огоньке" исполнили гопак под видом русского танца Видео
21:32
Вагинальное здоровье: что нужно знать в 20, 30, 40 и 50 лет Видео
21:30
Минздрав утвердил рекомендации по вакцинации от коронавируса
21:27
Эксперты объяснили рост рейтингов Порошенко и ОПЗЖ
Реклама
21:04
Президент отшутился о возможности закрытия канала НАШ
20:57
В ЕС рассказали, когда снимут санкции с России за агрессию против Украины Видео
20:55
Диетолог назвала причину волчьего аппетита Видео
20:34
Зеленский озвучил причины большого обострения войны на Донбассе Видео
20:31
Rockstar приготовила подарки для всех игроков GTA Online и Red Dead Online Видео
20:30
СМИ узнали, кто заставил министра Малюську встать на сторону рейдеров "Столичного"
20:25
В Украине лавина завалила международную трассу Видео
20:12
Кравчук открыто прошелся по России на заседании Совбеза ООН Видео
20:08
Новолуние в феврале 2021 года: когда встретить год Быка, и какие занятия – лучшие
19:52
Комаровский поведал, нужно ли отказываться от грудного вскармливания при COVID-19
19:42
Китайский Новый год в 2021 году: традиции, приметы и гороскоп Видео
19:37
Одна из лучших игр Telltale Games скоро вернётся в продажу в онлайн-магазинах Видео
19:24
В МОН сделали заявление о христианской этике для школьников Видео
19:23
Порошенко купил подарок за многие тысячи долларов Видео
19:21
Зеленский резко отреагировал на неофициальные обмены пленными Видео
Реклама
19:15
Телефон не видит карту памяти – основные причины и как исправить
18:47
Меган Маркл выиграла суд против MailOnline і Mail On Sunday
18:32
Байден остановил строительство скандальной стены Трампа Видео
18:29
В Европарламенте одобрена резолюция по Украине – есть призывы насчет Донбасса
18:19
Снежана Бабкина рассказала о следующей операции мужа на глазу
18:07
В полиции сообщили, кто изуродовал памятник Бандере во Львове
18:02
В Слуге народа оценили шансы на отставку Кабмина и объяснили ситуацию Видео
17:48
Павел Дуров рассказал, какой будет реклама в Telegram
17:46
В Киеве снег проломил гигантскую яму в асфальте на дороге Видео
17:45
"Пожалуйста, молитесь": сын Чапкиса сделал заявление о состоянии отца
17:38
Переговоры с США и вопрос Украины: в Германии оценили ситуацию с запуском Северного потока-2 Видео
17:12
Закарпатье стремительно уходит под воду: люди "тонут" вместе с авто Видео
17:10
Путин оценил перспективу присоединения оккупированного Донбасса к РФ Видео
17:02
Украина массово закупает дешевую гречку в России Видео
16:44
Названы три добавки, которые опасны для сердца Видео
16:42
Blizzard опубликовала расписание BlizzConline – много Diablo, мало Overwatch Видео
16:35
На Одесчине живодер распял на кресте кота Видео
16:30
"Не ожидала": Камалия ответила на скандальное высказывание Поляковой
16:29
Как правильно варить картошку — пошаговый рецепт Видео
16:17
Миллиарды паролей Gmail и Hotmail слили в Сеть: как обезопасить себя
Реклама
16:08
День святого Валентина в 2021 году – что интересного в этом празднике Видео
16:02
В партии Зеленского решили бороться со штрафами за нарушение языкового закона Видео
15:56
Разборки на миллиард: Минздрав и Медзакупки сцепились из-за срыва закупок лекарств Видео
15:50
"С 10 лет планировал, как будет насиловать дочь": в Одессе мужчину обвинили в насилии над всей семьей Видео
15:43
Лукашенко сделал заявление о проведении честных выборов президента Беларуси Видео
15:20
Минкульт добавил в черный список звезд пропагандистского фильма "Крым" Видео
15:12
"Слуги народа" решили выдвинуть известного стронгмена кандидатом в нардепы Видео
15:08
Тина Кароль поставила точку в скандале с Поляковой Видео
15:05
Арктический холод и днем, и ночью: синоптик предупредила о новой напасти Видео
14:58
Экс-глава КСУ объяснил, что грозит отстраненному Тупицкому Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять