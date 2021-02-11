Президент отшутился о возможности закрытия канала НАШ

Зеленский высказался о возможности закрытия канала НАШ / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский в ироничной форме ответил на вопрос журналистки телеканала НАШ о возможности его закрытия в будущем.

Журналистка телеканала НАШ задала вопрос: "Планируете ли вы закрывать телеканал НАШ?".

Президент Владимир Зеленский заявил, что закрытие телеканала НАШ не планируется.

"Мы ваш телеканал не планируем закрывать. Мы кстати в целом, если вы увидели, мы наши, наши телеканалы не закрывали, мы закрывали их", – ответил Зеленский во время брифинга в зоне ООС, который транслировался на Украина 24.

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