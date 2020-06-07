Кива оскандалился заявлением об американце Флойде и Небесной сотне

Кива призвал переименовать просект Бандеры в столице / УНИАН

Скандальный нардеп от фракции Оппозиционная платформа — За жизнь Илья Кива, который ранее публично предрек украинцам гибель и уничтожение, на этот раз предложил объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в честь Джорджа Флойда, афроамериканца, убитого полицейскими в США.

Об этом народный избранник написал в своем Telegram-канале.

"В солидарность с американским народом, разделяя их национальное горе в связи с трагической гибелью темнокожего великомученика. Как народный депутат Украины предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда", - отметил нардеп.

Также Кива обратился к митрополиту ПЦУ Епифанию с предложением "канонизировать невинно убиенного Флойда" и назначить день его почитания в церкви.

Также депутат требует, чтобы премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выделил материальную помощь в размере 10 миллионов долларов семье погибшего афроамериканца.

"Прошу рассмотреть возможность включения Флойда в списки Небесной сотни, как человека, который начал "революцию достоинства" в США", - добавил депутат.

Протесты в США

Напомним, 1,6 тыс американских военных были введены в Вашингтон 2 июня по причине массовых акций протестов в городе. Тогда помощник главы Пентагона Джонатан Хофман заявил, что вооруженные силы приведены в полную боевую готовность и могут применить силу.

Позже в Пентагоне заявили, что Трамп действительно может развернуть войска для ликвидации массовых беспорядков на территории США, однако в ведомстве категорически не одобряют такую идею.