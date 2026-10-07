Спилберг лично возьмется за новых "Трансформеров": кто из звезд не вернется в проект

Работать над картиной Спилберг будет вместе с Лоренцо ди Бонавентурой, который является продюсером франшиз "Трансформеры" и "G.I. Joe".

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Спилберг лично возьмется за новых "Трансформеров" / коллаж: Главред, фото: Википедия, Paramount Pictures

Кратко:

Шайа Лабаф к восьмому фильму не присоединится

Сценарий нового фильма написал Джейсон Фукс

Легендарный режиссер Стивен Спилберг возьмет на себя руководство развитием франшизы "Трансформеры" на фоне подготовки восьмого фильма серии. Проект находится в разработке студии Paramount Pictures.

Как сообщает Variety со ссылкой на источники, на этот раз Спилберг будет выполнять гораздо более значимую роль, чем в предыдущих фильмах. Ранее он выступал исполнительным продюсером франшизы, тогда как теперь намерен лично контролировать творческую составляющую нового проекта.

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Работать над картиной Спилберг будет вместе с Лоренцо ди Бонавентурой, который является продюсером франшиз "Трансформеры" и "G.I. Joe". Их задача - вернуть серии атмосферу и тон первых фильмов, в создании которых Спилберг принимал более активное участие.

Кто займет режиссерское кресло восьмой части "Трансформеров", пока неизвестно. Неясно также, будет ли участвовать в новом проекте Майкл Бэй, который на протяжении многих лет был одним из ключевых создателей франшизы и снял первые пять фильмов.

При этом уже подтверждено, что Шайа Лабаф, сыгравший главную роль в первых картинах серии, к восьмому фильму не присоединится. Переговоры с остальными актерами пока находятся на ранней стадии.

Сценарий нового фильма написал Джейсон Фукс, известный по работе над "Ледниковым периодом 4: Континентальный дрейф", "Пэном: Путешествием в Нетландию" и "Аргайлом".

События новой части будут разворачиваться в современном мире. Другие детали сюжета создатели пока держат в секрете.

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О персоне: Стивен Спилберг Стивен Спилберг - американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, считающийся одной из самых влиятельных фигур в истории мирового кинематографа. Он является создателем концепции современного блокбастера и одним из самых кассовых режиссеров всех времен. Родился 18 декабря 1946 года в еврейской семье; его предки были эмигрантами из Украины. В детстве Спилбергу диагностировали дислексию, что, по его словам, подтолкнуло его к поиску утешения в создании фильмов. Спилберг известен способностью работать как в жанре захватывающего развлекательного кино, так и в жанре глубокой академической драмы. Знаковые работы: "Инопланетянин", серия фильмов об "Индиане Джонсе", "Парк Юрского периода", "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана", "Линкольн". Многократный лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и других престижных кинонаград.

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