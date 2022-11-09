"Путин бегает за Зеленским": Фейгин объяснил, почему в Кремле так хотят переговоров

Фейгин объяснил, почему Путин "бегает" за Зеленский / Офис президента, kremlin.ru

В Кремле намеренно создают суету вокруг себя, чтобы получать с нее политические баллы. Доверять Москве нельзя, ведь она проверяет на прочность противников.

Такое мнение в эфире канала FreeДОМ озвучил российский правозащитник Марк Фейгин.

По его словам, сейчас Россия активно продвигает нарратив о готовности к переговорам с Украиной. Вокруг этого уже поднялась информационная шумиха. Впоследствии эту ситуацию Кремль использует, чтобы продвигать новый нарратив, мол "видите, мы предлагали, а они отказались".

"Помните, накануне войны, сколько раз Зеленский просил на высшем уровне встретиться с Путиным? Еженедельно. Он говорил, призывал... Что отвечал Путин? А теперь он за ним бегает, а Зеленский отказывается. Время для встречи на верхах уже упущено. Тогда нужно было, а сейчас нужно по-другому. Сейчас нужно делать какие-то убедительные действия, потому что война все меняет", - заявил Фейгин.

Возможные переговоры Украине и России

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее выдвинул РФ условия для начала переговоров с Украиной. Стране-агрессору России придется смириться с тем фактом, что ради мирных переговоров с Украиной ей нужно будет вернуть все захваченные территории.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук прокомментировала вероятность мирных переговоров с Россией. Украина не собирается идти на уступки и отдавать свои территории, подчеркнула она и заявила, что говорить о начале переговоров с РФ можно тогда, когда россияне покинут оккупированные земли.

Также ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинские власти продемонстрировать открытость к переговорам с РФ. Как пишет издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники в Белом доме, эта открытость должна быть чисто декларативной и необходима для сохранения поддержки Украины со стороны тех государств, которые опасаются затягивания войны на годы.

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