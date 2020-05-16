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Внучка диктатора Муссолини отреагировала на "помилование" Зеленским

16 мая 2020, 22:04

Алессандра назвала отмену санкций "восстановлением правды".

Аллесандра Муссолини отреагировала на исключение из санкционного списка - фото Википедия

Вчера из санкционного списка исключили внучку итальянского диктатора Бенито Муссолини - Алессандру, на которую были наложены санкции за участие в организации "выборов" на Донбассе.

Сегодня Алессандра отреагировала на отмену ограничений против нее, пишет Радио Свобода

Как утверждает внучка итальянского диктатора, она никогда не была на территории Украины, тем более не принимала участия в каких-либо политических или общественных событиях. По словам Муссолини, отмена санкций против нее является "восстановлением правды".

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"Как я уже официально 15 ноября 2019 года проинформировала консульство Италии в Киеве, я никогда не бывала в Украине и, соответственно, никоим образом не принимала участия в любой политическом или общественном событии в этой стране. Кроме того, ни при каких обстоятельствах - ни прямо, ни косвенно - я не имела возможности высказать любые оценочные суждения относительно политической ситуации в Украине. Я также никогда не имела прямых или опосредованных контактов с политиками или с представителями местной власти. В свое время я считала "санкцию" совершенно безосновательной, и сегодня беру во внимание факт ее отмены, что способствует восстановлению правды", - заявила Муссолини.

Отметим, Алессандра Муссолини была внесена в санкционный список Украины за участие в организации так называемых "выборов" на оккупированной территории Донбасса. Муссолини якобы была наблюдателем на этих "выборах".

Муссолини санкции новости Украины
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