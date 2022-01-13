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"Сделать им это сложно": Данилов рассказал о плане Путина по Украине

13 января 2022, 09:49
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Секретарь СНБО считает, что РФ пока не может его реализировать.

Путин
Алексей Данилов рассказал, чего добивается Владимир Путин / Фото Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал план президента России Владимира Путина по Украине.

В интервью "Украинской правде" он заявил, что президент РФ хочет уничтожить Украину как государство.

По словам политика, Минские соглашения были подписаны под дулом автомата ине могут быть применены именно в том виде, в котором они есть.

"Какой план сегодня у Путина? Внутренняя дестабилизация в нашей стране. Если только произойдет внутренняя дестабилизация, потом он будет иметь возможность воспользоваться этой дестабилизацией для того, чтобы сделать свое черное дело. Точка. Если не будет внутренней дестабилизации, будет гораздо сложнее выполнять те задачи, которые они поставили перед собой", - заявил он.

Читайте также"Путин серьезно болен, его дни сочтены": мольфарка выдала мрачный прогноз насчет президента РФТакже Данилов отметил, что у Путина есть план по реконструкции советской империи, а без участия Украины никакой империи не произойдет.

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"Что мы видим на сегодняшний день? То, что касается политической дестабилизации именно за счет сил, аффилированных с Российской Федерацией после закрытия телеканалов, после определенных наших превентивных процедур, сделать им это сложно", - считает он.

Ситуация на границе Украины с Россией

Россия начала перебрасывать к украинской границе военные вертолеты. Стягивание войск замедлилось, однако у границы Украины до сих пор остаются около 100 тысяч российских военных.

Такие действия РФ могут свидетельствовать, что она продолжает готовиться к масштабному вторжению, пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц США

Также в издании сообщают, что президент России Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне.

"Вашингтон рассчитывал на стягивание до 175 000 российских военных к украинским границе. Однако скопление войск замедлилось, хотя Россия и перебрасывает ударную авиацию, боевые и транспортные вертолеты, а также штурмовые истребители", - говорится в сообщении.

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Автор: Сергей Кущ
viber
Владимир Путин новости Украины Алексей Данилов
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