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"Слуги народа" обсудили с Зеленским назначение министров - что решили

15 декабря 2020, 22:29
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Во время заседания заслушали всех кандидатов на посты министров.

Слуга народа
Слуга народа провела заседание / УНИАН

Сегодня состоялось заседание Слуги народа с участием президента Украины Владимира Зеленского, на котором обсуждали кадровые изменения в Кабмине.

Как рассказал нардеп от Слуги народа Александр Качура в своем Telegram-канале, на заседании заслушали четырех кандидатов на должности:

  • первого вице-премьера, министра энергетики - Юрия Витренко;
  • министра образования и науки - Сергея Шкарлета;
  • министра по делам ветеранов - Юлию Лапутину;
  • министра аграрной политики - Романа Лещенко.

Нардеп добавил, что профильный парламентский комитет предложил своего кандидата на пост министра ветеранов. Комитет предлагает назначить Александра Порхуна.

"В целом возражений не было практически по всем кандидатам, за исключением Министерства экологии (возразили представители профильного комитета и ряд мажоритарщиков), будет еще сигнальное голосование в партийном чате", - отметил он.

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Кроме того, как рассказал Качура, из-за необходимости дополнительных консультаций, заявления об отставке министров ветеранов и экологии, скорее всего, нардепы рассмотрят в пятницу.

  • Напомним, сегодня в парламент поступило два заявления об отставке от министра экологии и министра ветеранов - Романа Абрамовского и Сергея Бессараба. Уже завтра, 16 декабря, нардепы намерены рассмотреть этот вопрос.
Кабмин Слуга народа новости Украины Александр Качура
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