"Слуги народа" обсудили с Зеленским назначение министров - что решили

Слуга народа провела заседание / УНИАН

Сегодня состоялось заседание Слуги народа с участием президента Украины Владимира Зеленского, на котором обсуждали кадровые изменения в Кабмине.

Как рассказал нардеп от Слуги народа Александр Качура в своем Telegram-канале, на заседании заслушали четырех кандидатов на должности:

первого вице-премьера, министра энергетики - Юрия Витренко ;

; министра образования и науки - Сергея Шкарлета ;

; министра по делам ветеранов - Юлию Лапутину ;

; министра аграрной политики - Романа Лещенко.

Нардеп добавил, что профильный парламентский комитет предложил своего кандидата на пост министра ветеранов. Комитет предлагает назначить Александра Порхуна.

"В целом возражений не было практически по всем кандидатам, за исключением Министерства экологии (возразили представители профильного комитета и ряд мажоритарщиков), будет еще сигнальное голосование в партийном чате", - отметил он.

Читайте такжеВ партии Зеленского объяснили санкционный удар РФ по "слугам народа"

Кроме того, как рассказал Качура, из-за необходимости дополнительных консультаций, заявления об отставке министров ветеранов и экологии, скорее всего, нардепы рассмотрят в пятницу.