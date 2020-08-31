"Сторонники войны бесятся": Фокин обвинил в критике "засланных казачков" во власти

Витольд Фокин / Скриншот

Критика после слов об амнистии боевикам "ЛДНР" и особом статусе Донбасса означает, что во власти есть "засланные казачки". И если такие люди критикуют заявления о мире, значит, такие слова оказали определенное влияние.

Об этом заявил замглавы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе Витольд Фокин в комментарии 5 каналу.

По словам политика, своими словами он "доволен", однако на самом деле ничего такого не сказал – лишь процитировал подписанные Киевом Минские соглашений.

Как утверждает делегат Украины в переговорной группе по Донбассу, раз пошла такая реакция, значит, его слова достигли цели. Своих критиков он назвал "сторонниками войны" и "засланными казачками".

"Это означает, что в провластных структурах есть засланные казачки. Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею в виду, мы с Леонид Макаровичем Кравчуком", - подчеркнул Фокин.