Тищенко рассказал о реакции Зеленского на скандальную вечеринку

Тищенко рассказал о разговоре с Зеленским / УНИАН

Нардеп от фракции Слуга народа Николай Тищенко, который устроил вечеринку в отеле Fairmont, из-за которой столичная полиция открыла уголовное дело, в разгар локдауна в Киеве, разговаривал по этому поводу с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Страна.

"Работай, Коля. Лучше всех работай", - ответил Тищенко на вопрос о том, что сказал ему глава государства.

Заплатил ли он штраф, депутат Тищенко не рассказал.

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