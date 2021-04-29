УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Тищенко рассказал о реакции Зеленского на скандальную вечеринку

29 апреля 2021, 21:12
Прослушать новость
Остановить

Нардеп стал объектом критики из-за дня рождения супруги Аллы Барановской, которой 18 апреля исполнилось 26 лет.

Тищенко
Тищенко рассказал о разговоре с Зеленским / УНИАН

Нардеп от фракции Слуга народа Николай Тищенко, который устроил вечеринку в отеле Fairmont, из-за которой столичная полиция открыла уголовное дело, в разгар локдауна в Киеве, разговаривал по этому поводу с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Страна.

"Работай, Коля. Лучше всех работай", - ответил Тищенко на вопрос о том, что сказал ему глава государства.

Заплатил ли он штраф, депутат Тищенко не рассказал.

Скандал с Николаем Тищенко - о чем сообщалось ранее:

  • Николай Тищенко стал объектом критики из-за дня рождения супруги Аллы Барановской, которой 18 апреля исполнилось 26 лет.
  • Как сообщили журналисты, праздник в разгар карантина в Киеве отметили в пятизвездочном отеле Fairmont в центре города.
  • После того, как в социальных сетях начали появляться фото и видео с Fairmont, полиция возбудила уголовное дело.
  • 20 апреля народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко сделал заявление после скандала вокруг празднования дня рождения его жены во время локдауна в Киеве. По его словам, с юридической точки зрения - празднования чего-либо в отельных номерах гостиниц абсолютно не запрещены.

Николай Тищенко Слуга народа новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Тищенко рассказал о реакции Зеленского на скандальную вечеринку». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
В Киеве 16-летний парень зарезал родителей и младшего братаВ Киеве 16-летний парень зарезал родителей и младшего брата Киев обречен решать вопрос Донбасса силойКиев обречен решать вопрос Донбасса силой Страстная пятница 2021 и Вальпургиева ночь совпали: что нельзя делатьСтрастная пятница 2021 и Вальпургиева ночь совпали: что нельзя делать "Я искала перемен": Юлия Тимочко откровенно рассказала об участии в Голосі країни"Я искала перемен": Юлия Тимочко откровенно рассказала об участии в Голосі країни COVID-19 в Украине 26 апреля: число новых диагнозов и смертей резко упалоCOVID-19 в Украине 26 апреля: число новых диагнозов и смертей резко упало

Последние новости

22:29
Инфекционист пояснил, почему опасно делать COVID-прививки в больницах
22:25
Повышение зарплаты и лидерство: что сулит гороскоп на май Рыбам
22:19
Стало известно о планах Украины по ситуации с водой в Крыму Видео
22:13
Бородавки: четыре домашних способа избавиться от них Видео
22:07
Итальянская пасха Панеттоне: потрясающий рецепт кулича Видео
Реклама
21:56
Пицца: больше пользы или вреда для здоровья Видео
21:52
Оккупанты Ялты вносят изменения в водоснабжение города
21:31
Правильно ли пользоваться дезодорантом сразу после душа: врачи дали ответ Видео
21:29
В России пригрозили Киеву окончательным разрывом Украины с Донбассом Видео
21:12
Тищенко рассказал о реакции Зеленского на скандальную вечеринку Видео
20:49
Степанов сказал, когда в Украину привезут сотни тысяч доз вакцины CoronaVac Видео
20:33
Витренко признался, как ему удалось стать главой Нафтогаза Видео
20:30
Кравчук объяснил, почему состоится встреча Зеленского и Путина Видео
20:27
Авторы Resident Evil 8 выпустили ролик, посвященный событиям "семерки" Видео
20:16
Злата Огневич стала героиней шоу Холостячка 2021
20:00
Цена на Xiaomi Mi 11 Ultra в Украине оказалась самой высокой в мире
19:49
Конфликт Киргизии и Таджикистана: увеличилось количество пострадавших
19:34
Под Днепром девочки ударами ниже пояса отправили школьника в больницу Видео
19:18
Стало известно о договоренностях Бишкека и Душанбе по ситуации у границ
19:11
Кулеба отреагировал на резолюцию Европарламента против действий Путина
Реклама
19:00
Не Гуглом единым: 8 поисковиков, которые лучше, чем Google
18:49
Нельзя при изжоге: врач назвал продукты-провокаторы Видео
18:45
Моргенштерн высказался по поводу попадания в Черный список в Украине
18:38
Европарламент принял важную резолюцию в отношении России Видео
18:22
Бои Киргизии и Таджикистана: что происходит и в чем причина конфликта Видео
17:34
Елена Кравец сменила имидж и удивила красотой в новой фотосессии
17:06
Бурная сексуальная жизнь и неожиданности: что ждет Скорпиона в мае 2021
16:56
Страстная пятница 2021 и Вальпургиева ночь совпали: что нельзя делать Видео
16:52
Минкульт внес скандального Моргенштерна в черный список Видео
16:48
1+1 media и Film.ua снимают сериал Скажені сусіди по известному фильму
16:41
Авторы Black Mesa создали виртуальный тур по миру Xen Видео
16:35
Карантин "по-турецки": как страна погружается в тотальный локдаун Видео
16:29
В Кремле раскрыли планы Москвы в случае отключения России от SWIFT Видео
16:27
Синоптик предупредила о резком похолодании в мае и назвала даты
16:21
Врач назвал продукты, которые категорически запрещены после вакцины от коронавируса Видео
16:09
"Пришли зиговать": у Зеленского оценили марш в честь дивизии СС Галичина Видео
15:59
У Путина выдвинули обвинение в адрес ВСУ и упрекнули Зеленского Видео
15:45
Питательные вещества и витамины, которые работают вместе Видео
15:37
EA сознательно "подталкивает" игроков FIFA 21 покупать лутбоксы – СМИ Видео
15:26
Назвали причины провала съемок фильма по игре The Last of Us
Реклама
15:04
Знаменитая многопользовательская игра World of Tanks вышла в Steam Видео
14:55
Неудачник месяца: гороскоп на май-2021 для Водолея
14:52
"Нельзя прославлять коммуняцкие отряды": Дробович разругал Красную армию Видео
14:40
В Кремле объяснили, о чем Путин готов говорить с Зеленским Видео
14:34
Боб "Клеопатра" и с перьями: модные варианты популярной стрижки 2021 Фото Видео
14:13
Позитив засветился в постели украинской певицы
14:00
Украинский бренд выпустил первую в мире цифровую коллекцию этно-одежды Фото
13:58
Найем лишился теплого места в Укроборонпроме: стала известна причина Видео
13:53
Эксперт объяснил, когда и почему "красная" зона карантина радикально сократится Видео
13:34
Украина предложит Путину неожиданное место для встречи с Зеленским Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять