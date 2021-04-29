Тищенко рассказал о реакции Зеленского на скандальную вечеринку

Нардеп стал объектом критики из-за дня рождения супруги Аллы Барановской, которой 18 апреля исполнилось 26 лет.
Нардеп от фракции Слуга народа Николай Тищенко, который устроил вечеринку в отеле Fairmont, из-за которой столичная полиция открыла уголовное дело, в разгар локдауна в Киеве, разговаривал по этому поводу с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Страна.
"Работай, Коля. Лучше всех работай", - ответил Тищенко на вопрос о том, что сказал ему глава государства.
Заплатил ли он штраф, депутат Тищенко не рассказал.
Скандал с Николаем Тищенко - о чем сообщалось ранее:
- Николай Тищенко стал объектом критики из-за дня рождения супруги Аллы Барановской, которой 18 апреля исполнилось 26 лет.
- Как сообщили журналисты, праздник в разгар карантина в Киеве отметили в пятизвездочном отеле Fairmont в центре города.
- После того, как в социальных сетях начали появляться фото и видео с Fairmont, полиция возбудила уголовное дело.
- 20 апреля народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко сделал заявление после скандала вокруг празднования дня рождения его жены во время локдауна в Киеве. По его словам, с юридической точки зрения - празднования чего-либо в отельных номерах гостиниц абсолютно не запрещены.
Автор: Екатерина Трохимчук