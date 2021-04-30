У Зеленского жестко отреагировали на марш СС Галичина в Киеве

Офис президента / УНИАН

Офис президента Украины осудил проведение марша СС Галичина в Киеве и считает такую акцию пропагандой национал-социалистического режима. Пропаганда тоталитарных режимов запрещена на территории украинского государства. В ОП призвали МВД и Нацполицию расследовать ситуацию с проведением мероприятия и привлечь к ответственности виновных в инциденте.

Офис президента Украины осудил проведение марша СС Галичина в Киеве и считает такую акцию пропагандой национал-социалистического режима. Пропаганда тоталитарных режимов запрещена на территории украинского государства. В ОП призвали МВД и Нацполицию расследовать ситуацию с проведением мероприятия и привлечь к ответственности виновных в инциденте.

На сайте главы государства указано, что интересы Украины никоим образом не связаны с тем, что нацисты использовали людей на украинских территориях для достижения своих целей. Офис президента призывает оставить попытки пересмотра фактов о Второй мировой войне.

"Категорически осуждаем любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне. Не было и не могло быть ни одного украинского интереса в том, что нацисты пытались использовать людей на захваченных территориях ради своих целей. Разгром нацизма был победой для нашего народа. Украинцы вместе с другими народами завоевали право на жизнь", - сказано в сообщении.

Кроме того, в ОП акцентировали внимание на том, что такие действия являются нарушением действующего украинского законодательства. В результате этого будут последствия для тех, кто нарушил закон. О ситуации уже проинформирован Запад.

"Министерство иностранных дел Украины уже заявило об осуждении любых проявлений глорификации войск "Ваффен-СС" и напомнил, что пропаганда тоталитарных режимов запрещена в Украине. Партнеры нашего государства уже проинформированы о том, что нарушение соответствующего законодательства в Украине будут логические последствия для любого лица, которая в этом виновата", - уточнили в президентской канцелярии.

Также в Офисе добавили, что решение вопроса с привлечением к ответственности лиц, связанных с нарушением закона, остается прерогативой МВД и полиции.

"Ожидаем от Национальной полиции и Министерства внутренних дел Украины установление всех обстоятельств произошедшего и привлечения к ответственности всех виновных в нарушении закона. Правоохранители имеют для этого все возможности", - отметили в ОП.

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