УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

У Зеленского жестко отреагировали на марш СС Галичина в Киеве

30 апреля 2021, 21:07

В Офисе президента призвали МВД и Нацполицию привлечь к ответственности лиц, связанных с маршем СС Галичина в Киеве.

Офис президента
Офис президента / УНИАН

Офис президента Украины осудил проведение марша СС Галичина в Киеве и считает такую акцию пропагандой национал-социалистического режима. Пропаганда тоталитарных режимов запрещена на территории украинского государства. В ОП призвали МВД и Нацполицию расследовать ситуацию с проведением мероприятия и привлечь к ответственности виновных в инциденте.

Офис президента Украины осудил проведение марша СС Галичина в Киеве и считает такую акцию пропагандой национал-социалистического режима. Пропаганда тоталитарных режимов запрещена на территории украинского государства. В ОП призвали МВД и Нацполицию расследовать ситуацию с проведением мероприятия и привлечь к ответственности виновных в инциденте.

На сайте главы государства указано, что интересы Украины никоим образом не связаны с тем, что нацисты использовали людей на украинских территориях для достижения своих целей. Офис президента призывает оставить попытки пересмотра фактов о Второй мировой войне.

"Категорически осуждаем любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне. Не было и не могло быть ни одного украинского интереса в том, что нацисты пытались использовать людей на захваченных территориях ради своих целей. Разгром нацизма был победой для нашего народа. Украинцы вместе с другими народами завоевали право на жизнь", - сказано в сообщении.

Кроме того, в ОП акцентировали внимание на том, что такие действия являются нарушением действующего украинского законодательства. В результате этого будут последствия для тех, кто нарушил закон. О ситуации уже проинформирован Запад.

"Министерство иностранных дел Украины уже заявило об осуждении любых проявлений глорификации войск "Ваффен-СС" и напомнил, что пропаганда тоталитарных режимов запрещена в Украине. Партнеры нашего государства уже проинформированы о том, что нарушение соответствующего законодательства в Украине будут логические последствия для любого лица, которая в этом виновата", - уточнили в президентской канцелярии.

Также в Офисе добавили, что решение вопроса с привлечением к ответственности лиц, связанных с нарушением закона, остается прерогативой МВД и полиции.

"Ожидаем от Национальной полиции и Министерства внутренних дел Украины установление всех обстоятельств произошедшего и привлечения к ответственности всех виновных в нарушении закона. Правоохранители имеют для этого все возможности", - отметили в ОП.

Новость дополняется

Владимир Зеленский СС-Галичина новости Украины Офис президента
Сейчас вы просматриваете новость «У Зеленского жестко отреагировали на марш СС Галичина в Киеве». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Поздравления с Чистым четвергом – открытки и текстыПоздравления с Чистым четвергом – открытки и тексты Отличный венский кулич и кулич заварной пасхальный – идеальные рецептыОтличный венский кулич и кулич заварной пасхальный – идеальные рецепты Врач перечислил первые симптомы болезни почекВрач перечислил первые симптомы болезни почек Повышает на 30%: врач назвал процедуру, усиливающую иммунитетПовышает на 30%: врач назвал процедуру, усиливающую иммунитет Зеленский предложил создать еще один формат переговоров по ДонбассуЗеленский предложил создать еще один формат переговоров по Донбассу

Последние новости

21:35
В Минздраве заявили о прибытии в Украину новой партии вакцины CoronaVac
21:30
Рак: фекалии этих цветов могут быть признаком растущей опухоли в кишечнике Видео
21:20
Творожная пасха: как приготовить царский и быстрый кулич Видео
21:15
Степанов спрогнозировал, когда украинцам ждать новой вспышки коронавируса Видео
21:13
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 мая: новый пост и запретное дело Видео
Реклама
21:08
"Высадил обойму": в Харькове в очереди в буфет обстреляли людей
21:07
У Зеленского жестко отреагировали на марш СС Галичина в Киеве
20:48
Врачи рассказали, как мастурбация влияет на давление Видео
20:46
В США раскрыли планы по встрече Байдена и Путина Видео
20:39
Уволенного Зеленским главы КСУ Тупицкого не хотят лишать зарплаты Видео
20:04
У Байдена сделали новое заявление по войскам РФ у границ Украины Видео
19:53
Пасхальный кулич, который всегда получается: простой рецепт с фото Видео
19:44
Очищение уксусом: что категорически нельзя чистить этим средством Видео
19:30
Арестович пояснил, готова ли российская сторона говорить с Зеленским о Донбассе Видео
19:26
В России в ДТП погибли девочки-спортсменки: главные подробности Видео
19:21
Русский язык, очки и коронавирус Зеленского: главные скандалы Юлии Мендель Видео
19:15
Страстная пятница 2021 и Вальпургиева ночь совпали: что нельзя делать Видео
19:15
Леся Никитюк ответила, чего не стала Холостячкой 2021
19:04
Студия GSC Game World показала новые кадры из S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото
18:47
Как сдать ВНО-2021 на отлично: подборка полезных YouTube-каналов
Реклама
18:45
Россия ввела санкции против председателя Европарламента Видео
18:23
Один укол спасет жизнь: Никита Крыжный нуждается в помощи
18:05
Легенда возвращается к нам – состоялся релиз ремастера Total War: Rome Видео
18:03
СМИ назвали причину ухода Мендель от президента Зеленского Видео
17:54
Кристен Стюарт возвращается на большой экран в паре со звездой Голливуда
17:43
Отличный венский кулич и кулич заварной пасхальный – идеальные рецепты Видео
17:25
Жена Дзидзьо раскрыла подробности развода с мужем
17:16
Австрия выступила с инициативой по встрече Байдена и Путина Видео
17:15
В Украине подорожали игры для PlayStation 4
17:13
Суд отпустил подозреваемого в убийстве Павла Шеремета под домашний арест Видео
17:04
Самый вкусный кулич краффин – рецепт Фото Видео
17:03
Киев накроют гроза и град: что говорят синоптики Видео
16:56
Страстная суббота 2021: запреты дня, что нужно успеть сделать до Пасхи Видео
16:41
У Майкла Дугласа случилась трагедия в семье
16:39
Что может сказать о вашем здоровье ушная сера: цвет и консистенция Видео
16:37
Схождение Благодатного огня 2021: онлайн-трансляция и как происходит Видео
16:28
В Житомире депутат от ОПЗЖ по ошибке поздравил нацистов с 9 мая Видео
16:07
"Чертовски крутая": что журналисты говорят о PS5-эксклюзиве Returnal Видео
15:58
Ослабление карантина в Киеве с 1 мая: что запрещено в столице Видео
15:51
Экс-нардеп назвал имя нового спикера Зеленского: что о ней известно
Реклама
15:48
В Госдепе рассказали, как США поддержат Украину при российской агрессии Видео
15:47
У Зеленского рассказали о судьбе Мендель после ухода с поста пресс-секретаря Видео
15:30
Разработчики игр выступили против высокой комиссии онлайн-магазинов
15:16
Врач указал на шесть привычек, которые провоцируют геморрой Видео
15:03
Точный лунный календарь стрижек на май 2021: правильные дни Видео
15:01
Анна Тринчер показала свидание мечты с Позитивом в клипе Kiss
15:00
В больницах Мариуполя появились новые кислородные станции
14:56
В больницах Буковины откроют 5 современных приемных отделений
14:54
Дом стоимостью до $500 тыс.: журналисты нашли особняк Юзика под Киевом Видео
14:49
В Steam появилась демоверсия ожидаемого хоррора Resident Evil Village Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять