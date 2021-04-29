"Пришли зиговать": у Зеленского оценили марш в честь дивизии СС Галичина

Александр Корниенко / УНИАН

Руководитель партии Слуга народа (политсила президента Владимира Зеленского) Александр Корниенко считает, что марш вышиванок в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве вполне может оказаться под статьей УК о пропаганде нацистского режима. Об этом нардеп рассказал в комментарии порталу Страна.

"Плохо отношусь, негативно (к такому маршу ‒ Главред). Я думаю, что там, если полиции поработать, то можно квалифицировать пару статей о пропаганде тоталитарных режимов, нацистского режима", - заявил Корниенко.

По его мнению, марш создал прецедент для пересмотра законодательства о массовых собраниях. Организаторы марша заявляли в документации, что мероприятие будет посвящено вышиванкам и патриотическим силам, а не будет посвящено в целом дивизии СС "Галичина".

"Что делать, когда заявка на детский утренник, а приходят зиговать", – заявил Корниенко.

Согласно его словам, есть вероятность, что фракция "Слуга народа" выскажет свое мнение по этому поводу во время внеочередного заседания парламента, чтоб рассказать обществу о марше.

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