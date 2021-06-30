В ЕС одобрили продление экономических санкций против РФ: когда утвердят

Посли ЄС дали "зеленый свет" экономическим санкциям против РФ

Послы Евросоюза утвердили продление экономических санкций против России. Об этом в сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter в среду, 30 июня.

"Посли ЄС дали "зеленый свет" экономическим санкциям против РФ, как и ожидалось. Их должны утвердить во время встречи министров иностранных дел ЕСС 12 июля", - написал Джозвяк.

При этом, данное решение считается формальным. Оно может стать официальным только после утверждения Советом ЕС.

Что известно о санкциях ЕС против РФ:

25 июня на саммите ЕС в Брюсселе члены Союза утвердили решение о продлении экономических санкций против России на полгода.

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Кроме этого, в коммюнике о итогам саммита говорится о том, что если Россия не будет выполнять Минских соглашний в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе, Европа подготовит для нее новй пакет ограничений.

История борьбы ЕС с РФ:

Санкции против России ЕС ввел еще в 2014 году из-за дестабилизации ситуаци в Украине. В частности, речь шла о том, что РФ осуществляет неправомерные дейтсвия на территории нашей страны.

Что предуматривают ограничения:

В первую очередь, санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора РФ.

ЕС каждые полгода пересматривает свою позицию касательно России, однако та не выполняет "Минска". В связи с этим, ограничения всегда продлеваются.