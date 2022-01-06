В России рассказали об итогах встречи нормандских советников без Украины

Дмитрий Козак подвёл итоги переговоров / Фото kremlin.ru

Советник президента России Дмитрий Козак завершил переговоры с политическими советниками президентов Германии и Франции - Йенсом Плетнером и Эммануэлем Бонном. Украинская сторона участия в нормандских переговорах не принимала, сообщают РИА Новости.

Переговоры политических советников участников нормандского формата переговоров по урегулированию на Донбассе длились более 4 часов.

Как рассказал журналистам Козак, на встрече обсуждали ряд практических шагов для реализации минских договоренностей для урегулирования конфликта на востоке Украины.

По итогам встречи с политсоветниками канцлера Германии и президента Франции, Козак заявил, что участники переговоров подтвердили приверженность минским соглашениям.

"Обсудили целый ряд практических шагов по реализации минских соглашений", - сказал Козак.

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По словам Козака, создание параллельных форматов внутри нормандской четверки не обсуждается.

"Параллельные форматы переговоров создавать вредно, это дезорганизует процесс переговоров, поскольку в разных форматах могут возникать разные оттенки, аспекты договоренностей, которые потом всеми сторонами могут по-разному интерпретироваться. Поэтому не обсуждается, что будут какие-то параллельные форматы, и одни и те же вопросы будут обсуждаться с участием различных представителей нормандского формата", - добавил Козак.

Также Козак отметил, что участники встречи договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием Украины.

"Договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием уже украинского руководства, для того чтобы в кратчайшие сроки завершить конфликт", - подытожил представитель РФ.

Ранее сообщалось о том, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным уже в этом месяце.

По его мнению, построение отношений с РФ является важным фактором.

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