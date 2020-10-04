В ТКГ пояснили скандальные заявления Фокина и его увольнение

Увольнение заместителя главы ТКГ не отразится на деятельности переговорной группы.
Витольд Фокин, который был замом главы делегации Украины в ТКГ по Донбассу, нарушил договоренность и сделал очень много частных заявлений.
Такое мнение высказал нардеп из Слуги народа, представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам ТКГ Андрей Костин в эфире канала Украина 24.
"У нас была предварительная договоренность на уровне делегации, что те или иные вопросы все-таки должны быть согласованы, чтобы общество воспринимало какое-то высказывание кого-либо из членов делегации как позицию делегации. Фокин много наговорил всего лично от себя, то высказывание (на заседании парламентского комитета, - ред.) также было его личной позицией. Но мы уже наслышаны о том, что людям очень сложно отличить личную позицию от официальной", - сказал он.
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Костин добавил, что сейчас нужно усилить коммуникативную составляющую деятельности ТКГ. Также он высказал убеждение, что увольнение Фокина не отразится на деятельности переговорной группы.
"Думаю, что этого не будет, потому что российская делегация понимает, что вопрос формирования украинской делегации - это суверенное право Украины и президента Зеленского. В принципе исторически у нас был глава делегации, был один первый заместитель - сейчас это Алексей Резников, и еще один заместитель - сейчас это мой коллега Александр Мережко. Фокина добавили, как еще одного первого заместителя, сейчас его нет в составе делегации - не думаю, что это каким-то образом отразится на переговорах", - пояснил депутат.
Отставка Витольда Фокина
- Первый премьер-министр Украины, политик Витольд Фокин был назначен заместителем главы делегации Киева в ТКГ по Донбассу 18 августа указом президента Владимира Зеленского.
- После его назначения в прессе стали появляться материалы с неоднозначными высказываниями Фокина по вопросам российско-украинского конфликта.
- Фокин дал интервью изданию Страна.UA, в котором заявил, что Киев должен предоставить особый статус всем районам Донбасса и объявить всеобщую амнистию. Он подчеркнул, что это личное мнение политика. Как позже уточнил Фокин, под "особым статусом" он подразумевал особую экономическую зону на Донбассе, а амнистия не касается лиц, совершавших военные преступления.
- 29 сентября на заседании Комитета Рады по вопросам государственной власти Витольд Фокин заявил, что не видит войны Украины с Россией на Донбассе и сделал ряд других скандальных заявлений.
- 30 сентября президент Владимир Зеленский вывел Фокина из состава делегации Киева в ТКГ по Донбассу.