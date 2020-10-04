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В ТКГ пояснили скандальные заявления Фокина и его увольнение

4 октября 2020, 23:33

Увольнение заместителя главы ТКГ не отразится на деятельности переговорной группы.

Витольд Фокин
В ТКГ отреагировали на увольнение Фокина / gordon.ua

Витольд Фокин, который был замом главы делегации Украины в ТКГ по Донбассу, нарушил договоренность и сделал очень много частных заявлений.

Такое мнение высказал нардеп из Слуги народа, представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам ТКГ Андрей Костин в эфире канала Украина 24.

"У нас была предварительная договоренность на уровне делегации, что те или иные вопросы все-таки должны быть согласованы, чтобы общество воспринимало какое-то высказывание кого-либо из членов делегации как позицию делегации. Фокин много наговорил всего лично от себя, то высказывание (на заседании парламентского комитета, - ред.) также было его личной позицией. Но мы уже наслышаны о том, что людям очень сложно отличить личную позицию от официальной", - сказал он.

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Костин добавил, что сейчас нужно усилить коммуникативную составляющую деятельности ТКГ. Также он высказал убеждение, что увольнение Фокина не отразится на деятельности переговорной группы.

"Думаю, что этого не будет, потому что российская делегация понимает, что вопрос формирования украинской делегации - это суверенное право Украины и президента Зеленского. В принципе исторически у нас был глава делегации, был один первый заместитель - сейчас это Алексей Резников, и еще один заместитель - сейчас это мой коллега Александр Мережко. Фокина добавили, как еще одного первого заместителя, сейчас его нет в составе делегации - не думаю, что это каким-то образом отразится на переговорах", - пояснил депутат.

Отставка Витольда Фокина

Витольд Фокин новости Украины ТКГ переговоры по Донбассу Слуга народа Андрей Костин
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