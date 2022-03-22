В Украине объявили подозрение двум российским пропагандистам

Только недавно Государственное бюро расследований объявило Владимира Соловьева в государственный розыск, а уже сегодня подозрение объявили еще двум российским пропагандистам. На этот же раз Дмитрию Киселеву и Ольге Скабеевой.

"Другие подробности очевидны, поэтому не отнимаю ваше время. Последствия тоже очевидны. Все дела доведем до конца в борьбе за мирное небо",- сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.

Как сообщал Главред, в России за один день похоронили всё руководство владимирского Специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Четыре подполковника участвовали в российской захватнической войне против Украины.

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