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В Украине проходит второй тур местных выборов: какие города голосуют

15 ноября 2020, 09:22

Повторное голосование проводят там, где ни один из кандидатов на должность мэра не набрал более 50% голосов.

Местные выборы в Украине 2020
В Украине 15 ноября проходит второй тур местных выборов / УНИАН

В воскресенье, 15 ноября, в некоторых городах Украины проходит второй тур местных выборов 2020, а 22 ноября повторное голосование пройдет еще в части городов. Повторное голосование проводят там, где ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.

Согласно данным ЦИК, осталось установить результаты в 11 советах и по 6 городским главам. Сегодня выборы проходят в таких городах:

  • Одесса – во второй тур вышли действующий мэр Одессы Геннадий Труханов (партия Доверяй делам) и депутат Верховной Рады Николай Скорик (Оппозиционная платформа — За жизнь);
  • Сумы – действующий городской голова Александр Лысенко (Батькивщина) и Вадим Акперов (Европейская солидарность);
  • Луцк – Игорь Полищук (За майбутнє) и самовыдвиженец Богдан Шиба;
  • Херсон – Игорь Колыхаев (партия Нам здесь жить!) и Владимир Сальдо (партия Блок Владимира Сальдо);
  • Краматорск – нынешний мэр Андрей Панков и самовыдвиженец Александр Гончаренко;
  • Каменец-Подольский – самовыдвиженец Владимир Мельниченко и Михаил Поситко (ВО Свобода);
  • Украинка – Оксана Кирилюк (Слуга народа) и Александр Туренко (Европейская солидарность).

Отметим, в связи с эпидемией коронавируса повторное голосование проводится с осуществлением противоэпидемических мер.

Избирателям при проведении голосования необходимо:

  • обработать руки дезинфицирующими (антисептическими) средствами;
  • находиться в респираторе или защитной маске. Члены избирательной комиссии могут обратиться к избирателям с просьбой временно снять маску для подтверждения личности;
  • минимизировать время пребывания в помещении для голосования;
  • воздержаться от посещения помещений для голосования вместе с детьми;
  • по возможности для осуществления голосования использовать личную ручку.

Местные выборы в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • В воскресенье, 25 октября, на подконтрольных Киеву территориях (кроме некоторых контролируемых районов на Донбассе) состоялись местные выборы. Явка на выборы составила 36,98%.
  • ЦИК выложил в Сеть результаты выборов в местные советы. 2 ноября 2020 весь массив информации по местным выборам-2020 был опубликован на сайте Центризбиркома.

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