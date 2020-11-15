В Украине проходит второй тур местных выборов: какие города голосуют

Повторное голосование проводят там, где ни один из кандидатов на должность мэра не набрал более 50% голосов.
В воскресенье, 15 ноября, в некоторых городах Украины проходит второй тур местных выборов 2020, а 22 ноября повторное голосование пройдет еще в части городов. Повторное голосование проводят там, где ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.
Согласно данным ЦИК, осталось установить результаты в 11 советах и по 6 городским главам. Сегодня выборы проходят в таких городах:
- Одесса – во второй тур вышли действующий мэр Одессы Геннадий Труханов (партия Доверяй делам) и депутат Верховной Рады Николай Скорик (Оппозиционная платформа — За жизнь);
- Сумы – действующий городской голова Александр Лысенко (Батькивщина) и Вадим Акперов (Европейская солидарность);
- Луцк – Игорь Полищук (За майбутнє) и самовыдвиженец Богдан Шиба;
- Херсон – Игорь Колыхаев (партия Нам здесь жить!) и Владимир Сальдо (партия Блок Владимира Сальдо);
- Краматорск – нынешний мэр Андрей Панков и самовыдвиженец Александр Гончаренко;
- Каменец-Подольский – самовыдвиженец Владимир Мельниченко и Михаил Поситко (ВО Свобода);
- Украинка – Оксана Кирилюк (Слуга народа) и Александр Туренко (Европейская солидарность).
Отметим, в связи с эпидемией коронавируса повторное голосование проводится с осуществлением противоэпидемических мер.
Избирателям при проведении голосования необходимо:
- обработать руки дезинфицирующими (антисептическими) средствами;
- находиться в респираторе или защитной маске. Члены избирательной комиссии могут обратиться к избирателям с просьбой временно снять маску для подтверждения личности;
- минимизировать время пребывания в помещении для голосования;
- воздержаться от посещения помещений для голосования вместе с детьми;
- по возможности для осуществления голосования использовать личную ручку.
Местные выборы в Украине - о чем сообщалось ранее:
- В воскресенье, 25 октября, на подконтрольных Киеву территориях (кроме некоторых контролируемых районов на Донбассе) состоялись местные выборы. Явка на выборы составила 36,98%.
- ЦИК выложил в Сеть результаты выборов в местные советы. 2 ноября 2020 весь массив информации по местным выборам-2020 был опубликован на сайте Центризбиркома.
Автор: Адриана Бубновская