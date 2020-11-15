В Украине проходит второй тур местных выборов: какие города голосуют

В Украине 15 ноября проходит второй тур местных выборов / УНИАН

В воскресенье, 15 ноября, в некоторых городах Украины проходит второй тур местных выборов 2020, а 22 ноября повторное голосование пройдет еще в части городов. Повторное голосование проводят там, где ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.

Согласно данным ЦИК, осталось установить результаты в 11 советах и по 6 городским главам. Сегодня выборы проходят в таких городах:

Одесса – во второй тур вышли действующий мэр Одессы Геннадий Труханов (партия Доверяй делам) и депутат Верховной Рады Николай Скорик (Оппозиционная платформа — За жизнь);

– во второй тур вышли действующий мэр Одессы Геннадий Труханов (партия Доверяй делам) и депутат Верховной Рады Николай Скорик (Оппозиционная платформа — За жизнь); Сумы – действующий городской голова Александр Лысенко (Батькивщина) и Вадим Акперов (Европейская солидарность);

– действующий городской голова Александр Лысенко (Батькивщина) и Вадим Акперов (Европейская солидарность); Луцк – Игорь Полищук (За майбутнє) и самовыдвиженец Богдан Шиба;

– Игорь Полищук (За майбутнє) и самовыдвиженец Богдан Шиба; Херсон – Игорь Колыхаев (партия Нам здесь жить!) и Владимир Сальдо (партия Блок Владимира Сальдо);

– Игорь Колыхаев (партия Нам здесь жить!) и Владимир Сальдо (партия Блок Владимира Сальдо); Краматорск – нынешний мэр Андрей Панков и самовыдвиженец Александр Гончаренко;

– нынешний мэр Андрей Панков и самовыдвиженец Александр Гончаренко; Каменец-Подольский – самовыдвиженец Владимир Мельниченко и Михаил Поситко (ВО Свобода);

– самовыдвиженец Владимир Мельниченко и Михаил Поситко (ВО Свобода); Украинка – Оксана Кирилюк (Слуга народа) и Александр Туренко (Европейская солидарность).

Отметим, в связи с эпидемией коронавируса повторное голосование проводится с осуществлением противоэпидемических мер.

Избирателям при проведении голосования необходимо:

обработать руки дезинфицирующими (антисептическими) средствами;

находиться в респираторе или защитной маске. Члены избирательной комиссии могут обратиться к избирателям с просьбой временно снять маску для подтверждения личности;

минимизировать время пребывания в помещении для голосования;

воздержаться от посещения помещений для голосования вместе с детьми;

по возможности для осуществления голосования использовать личную ручку.

Местные выборы в Украине - о чем сообщалось ранее: