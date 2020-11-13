Уже на этих выходных: все города, где пройдет второй тур местных выборов

Местные выборы 2020 - все города, где пройдет второй тур: список / УНИАН

Окончательные результаты местных выборов 2020 известны еще не во всех городах Украины – на ряде территорий 15 ноября еще состоится второй тур выборов мэров.

Повторное голосование приходится проводить там, где ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Всего таких городов по Украине семь.

Второй тур выборов мэра в Украине 15 ноября: полный список городов и кандидаты

Второй тур выборов мэра намечен в таких городах, как:

Одесса – во второй тур вышли действующий мэр Одессы Геннадий Труханов (партия Доверяй делам) и депутат Верховной Рады Николай Скорик (Оппозиционная платформа — За жизнь);

– во второй тур вышли действующий мэр Одессы Геннадий Труханов (партия Доверяй делам) и депутат Верховной Рады Николай Скорик (Оппозиционная платформа — За жизнь); Сумы – действующий городской голова Александр Лысенко (Батькивщина) и Вадим Акперов (Европейская солидарность);

– действующий городской голова Александр Лысенко (Батькивщина) и Вадим Акперов (Европейская солидарность); Луцк – Игорь Полищук (За майбутнє) и самовыдвиженец Богдан Шиба;

– Игорь Полищук (За майбутнє) и самовыдвиженец Богдан Шиба; Херсон – Игорь Колыхаев (партия Нам здесь жить!) и Владимир Сальдо (партия Блок Владимира Сальдо);

– Игорь Колыхаев (партия Нам здесь жить!) и Владимир Сальдо (партия Блок Владимира Сальдо); Краматорск – нынешний мэр Андрей Панков и самовыдвиженец Александр Гончаренко;

– нынешний мэр Андрей Панков и самовыдвиженец Александр Гончаренко; Каменец-Подольский – самовыдвиженец Владимир Мельниченко и Михаил Поситко (ВО Свобода);

– самовыдвиженец Владимир Мельниченко и Михаил Поситко (ВО Свобода); Украинка – Оксана Кирилюк (Слуга народа) и Александр Туренко (Европейская солидарность).

Ранее была определена дата повторных выборов мэра Борисполя после трагедии. Повторные выборы мэра Борисполя предварительно запланированы на 27 декабря. Они пройдут из-за смерти кандидата Анатолия Федорчука, который победил на выборах 25 октября.

Местные выборы в Украине - что было ранее: