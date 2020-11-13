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Уже на этих выходных: все города, где пройдет второй тур местных выборов

13 ноября 2020, 11:44

На 15 ноября запланировано повторное голосование на выборах мэра в 7 городах.

Местные выборы 2020 - все города, где пройдет второй тур - список
Местные выборы 2020 - все города, где пройдет второй тур: список / УНИАН

Окончательные результаты местных выборов 2020 известны еще не во всех городах Украины – на ряде территорий 15 ноября еще состоится второй тур выборов мэров.

Повторное голосование приходится проводить там, где ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Всего таких городов по Украине семь.

Второй тур выборов мэра в Украине 15 ноября: полный список городов и кандидаты

Второй тур выборов мэра намечен в таких городах, как:

  • Одесса – во второй тур вышли действующий мэр Одессы Геннадий Труханов (партия Доверяй делам) и депутат Верховной Рады Николай Скорик (Оппозиционная платформа — За жизнь);
  • Сумы – действующий городской голова Александр Лысенко (Батькивщина) и Вадим Акперов (Европейская солидарность);
  • Луцк – Игорь Полищук (За майбутнє) и самовыдвиженец Богдан Шиба;
  • Херсон – Игорь Колыхаев (партия Нам здесь жить!) и Владимир Сальдо (партия Блок Владимира Сальдо);
  • Краматорск – нынешний мэр Андрей Панков и самовыдвиженец Александр Гончаренко;
  • Каменец-Подольский – самовыдвиженец Владимир Мельниченко и Михаил Поситко (ВО Свобода);
  • Украинка – Оксана Кирилюк (Слуга народа) и Александр Туренко (Европейская солидарность).

Ранее была определена дата повторных выборов мэра Борисполя после трагедии. Повторные выборы мэра Борисполя предварительно запланированы на 27 декабря. Они пройдут из-за смерти кандидата Анатолия Федорчука, который победил на выборах 25 октября.

Местные выборы в Украине - что было ранее:

  • В воскресенье, 25 октября, на подконтрольных Киеву территориях (кроме некоторых контролируемых районов на Донбассе) состоялись местные выборы. Явка на выборы составила 36,98%.
  • ЦИК выложил в Сеть результаты выборов в местные советы. 2 ноября 2020 весь массив информации по местным выборам-2020 был опубликован на сайте Центризбиркома.

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