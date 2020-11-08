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Определена дата повторных выборов мэра Борисполя после трагедии

8 ноября 2020, 22:26

На этот день также запланированы повторные выборы депутатов на четырех округах в разных областях.

Местные выборы в Украине 2020
Определены сроки повторных выборов мэра Борисполя / УНИАН

Повторные выборы мэра Борисполя предварительно запланированы на 27 декабря. Они пройдут из-за смерти кандидата Анатолия Федорчука, который победил на выборах 25 октября.

Как говорится на сайте Государственного реестра избирателей, 27 декабря является ориентировочной датой проведения повторных выборов. На этот день также запланированы повторные выборы депутатов на четырех округах в разных областях.

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