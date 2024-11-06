"Война ему мешает": Кулеба прямо сказал, что ждет Украину после победы Трампа

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что будет с Украиной после победы Трампа.

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Как победа Трампа повлияет на Украину / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Сніданок з 1+1

Главное из интервью Дмитрия Кулебы:

У Трампа были большие шансы на победу

Война в Украине мешает Трампу достигать собственных целей

Трамп не закончит войну за 24 часа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп уже объявил о своей победе на выборах. Теперь подтвердить результаты голосования должны члены Коллегии избирателей. В то же время многих интересует, как политика Трампа повлияет на поддержку Украины. Дмитрий Кулеба в эксклюзивном интервью Егору Гордееву в эфире Сніданку з 1+1рассказал, сможет ли Трамп завершить войну, которую развязала РФ против Украины.

У Трампа были большие шансы на победу

Кулеба акцентирует на том, что кампания Трампа была сосредоточена на основных важных вопросах американцев, что и повысило его шансы на победы среди американцев, которые хотели перемен.

"Я чувствовал настолько сильное нервное напряжение в попытке убедить, что все будет хорошо и что Камала Харрис все-таки победит, что это начало вызывать сомнения. Вот, например, ты выходишь из пузыря, где все авторитетные люди и медиа убеждают, что Харрис победит, но посмотрите на альтернативный пузырь (Дональда Трампа) - и на самом деле там действительно было не меньше силы и, возможно, больше спокойствия", - отмечает Дмитрий Кулеба.

Президентские выборы в США / Инфографика Главред

Единственное условие, при котором могла выиграть Харрис

У Камалы Харрис был шанс победить на выборах, но только при одном условии.

"Единственный шанс, чтобы демократы выиграли выборы - это американские женщины. Ну, мы видим, что эта стратегия не сработала", - пояснил Кулеба.

Внешняя политика Трампа

Кулеба убежден, что Дональд Трамп принимает решения, опираясь на личные интересы. Внешняя политика для него - инструмент сохранения собственной политсилы. При этом он считает, что Украина и война мешают ему делать грандиозные международные дела и менять мир.

"Когда его обвиняют в сговоре с Путиным и этот кризис достигает такого масштаба и давления на него, что единственным выходом из этого кризиса является для него сделать что-то сильное для Украины, чтобы опровергнуть это обвинение. Он подписывает разрешение на продажу Украине Джавелинов, которые так прославились во время уже полномасштабного вторжения. Сделал ли он это для Украины, чтобы помочь? Нет, он сделал это для себя, чтобы помочь себе выйти из кризиса", - рассказывает Кулеба.

Бывший министр также отмечает, что в будущем с Трампом нужно будет применять гибкую работу по созданию и управлению кризисами.

"Это будет мегасложно, но это возможно", - говорит Кулеба.

Как победа Трампа повлияет на Украину / фото: Сніданок з 1+1

Завершит ли Трамп войну за 24 часа

Команда Дональда Трампа стремится решить конфликт в Украине быстро. В то же время не следует верить в то, что война закончится за 24 часа, как отмечал ранее Трамп.

"Трамп говорил "как только я выиграю, на следующий же день позвоню Путину". Я думаю, что он имеет право звонить кому угодно, посмотрим сделает ли он этот звонок. Впереди нас ждет много заявлений и публичных шагов, которые будут нас раздражать и эмоционально расшатывать. Еще раз напомню очень коротко, что Трамп был против голосования в Конгрессе по бюджету для Украины в начале года, но в конце концов именно он дал зеленый свет, благодаря которому республиканцы проголосовали. Мы уязвимы, поэтому так реагируем", - подытожил Дмитрий Кулеба.

Также он отмечает, что может повториться момент, когда Украина осталась без американской помощи. Победа Трампа сразу повлияет и на всю Европу. Это станет так называемым сигналом, который заставит страны больше поддерживать Украину, взяв на себя ответственность за свою же безопасность. К тому же государству следует ориентироваться на собственные внутренние ресурсы и внедрять антикоррупционные реформы, чтобы укрепить обороноспособность.

Победа Трампа на выборах президента США – главные новости

Как ранее сообщал Главред, битву за Белый дом выигрывает республиканец Дональд Трамп.

Он набирает 277 голосов выборщиков. У его оппонента демократа Камалы Харрис 226 голосов.

Камала Харрис не будет делать заявлений по завершению голосования. Ее выступление ожидается 7 ноября. Демократы ждут, пока будут подсчитаны все голоса.

Трампа уже поздравил с победой президент Украины Владимир Зеленский, который ожидает решительности от новой администрации в Белом доме и укрепления партнерства. Также избрание Трампа приветствовали президент Франции Эммануэль Макрон, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Британии Кир Стармер и другие лидеры.

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