Второе полугодие или конец 2023-го: у Зеленского сделали прогноз о получении Украиной боевой авиации

Запад принимает решения с опозданием на 3-4 месяца, современные боевые самолеты нужны Украине уже сегодня, сказал народный депутат Федор Вениславский.

Украина получит и авиацию, и более дальнобойные артсистемы, и ракеты - вопрос только в сроках, - Вениславский / Коллаж Википедия, скриншот YouTube

Западный мир примет решение о поставках Украине боевой авиации, однако при наиболее оптимистическом варианте Киев получит истребители во второй половине или в конце 2023 года. Страны-партнеры запаздывают с решениями на 3-4 месяца. Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде, народный депутат Федор Вениславский.

В эфире Эспрессо он рассказал о том, что Украина должна получить и авиацию, и дальнобойные артиллерийские системы и ракеты. Однако все решения принимаются с опозданием.

По словам нардепа, в такой ситуации, по наиболее оптимистическим прогнозам, нужные Киеву вооружения может быть поставлены только во втором полугодии или в конце 2023 года.

"У меня нет никаких сомнений, что Украина получит и авиацию, и более дальнобойные артсистемы, и ракеты. Нюансы заключаются в том, что наши партнеры принимают решение с опозданием на три-четыре месяца", - подчеркнул Федор Вениславский.

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Истребители и дальнобойное вооружение для Украины

Президент Владимир Зеленский по итогам встречи с главой правительства Великобритании Риши Сунаком заявил, что удалось достичь договоренностей о предоставлении Украине дальнобойного оружия.

Сунак, в свою очередь, допустил передачу Киеву истребителей. Он отметил, что ВВС Британии будут обучать украинских специалистов управлять боевыми самолетами стандартов НАТО.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заметил, что Запад примет решение относительно передачи Украине военной авиации в течение нескольких недель. По мнению чиновника, после того как Киеву одобрили ракеты дальностью 150 км, впоследствии можно будет рассчитывать и на ракеты с боевым радиусом 200-300 км.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон пока не готов поставлять Киеву истребители F-16. По словам Байдена, это военная помощь другого уровня, которую пока не время предоставлять Украине.

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