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"Лукашенко в панике": эксперт рассказал, выдаст ли Беларусь боевиков ЧВК Вагнера Украине

6 августа 2020, 16:49

Александр Лукашенко перешел красную линию в отношениях с Москвой, считает политолог Глеб Павловский.

Лукашенко
Игра Лукашенко может серьезно ударить по отношениям Минска и Москвы - политолог / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским не ставил перед собой цель поспособствовать выдаче Украине боевиков ЧВК Вагнера. Белорусский глава государства пытается разыгрывать этот кейс в рамках сценария своей предвыборной программы.

Об этом рассказал российский политтехнолог Глеб Павловский в комментарии агентству Интерфакс.

По его словам, Лукашенко не сможет зайти настолько далеко, чтобы передать задержанных граждан РФ Украине. Лидер Беларуси в попытках использовать данный прецедент в своей президентской избирательной кампании оказался в по-настоящему сложной ситуации и начал действовать в рамках несвойственной для себя политики.

"Если попытаться рассуждать о том, будут ли переданы россияне Киеву, то, думаю, Лукашенко не зайдет так далеко. Он сейчас оказался в крайне сложном положении, которое сам же себе и создал. Белорусский лидер попытался использовать эту ситуацию для своей предвыборной постановки. Этому решению Лукашенко трудно отказать в изощренности, но проблема для него в том, что он сам не умеет вести столь изощренную политику", - отметил Павловский.Читайте такжеЗадержание наемников ЧВК Вагнер завершится аннексией Беларуси и свержением Лукашенко – журналист

Как утверждает политический эксперт, Лукашенко пребывает в стрессовом состоянии – он не может отказаться от срежиссированной постановки в рамках избирательной кампании, которая может крайне негативно отразиться на отношениях с Москвой. Политик считает, что он является наиболее оптимальной и удобной кандидатурой на посту президента Беларуси для России, поэтому допускает подобные маневры

"Лукашенко, насколько можно судить, в паническом состоянии. Детальная конкретная причина не совсем ясна, но она, однозначно, связана с президентскими выборами. Он запутался, поскольку не может отказаться от этого спектакля, который на грани фола в отношениях Лукашенко с Москвой. Нынешний белорусский лидер довольно азартно делает ставку на то, что в России от него не смогут отказаться. И отчасти он прав", - полагает Павловский.Читайте такжеЗадержание членов ЧВК Вагнера: Гордон раскрыл, что Лукашенко пообещал Зеленскому

Напоследок Павловский подчеркнул, что такими действиями в рамках избирательного процесса Лукашенко фактически перешел красную линию в отношениях с Россией. И если в данные процессы напрямую будет включен Киев, белорусского президента ожидает реальная опасность.

Напомним, президент РБ Александр Лукашенко заявил, что на территории государства были арестованы не только боевики ЧВК Вагнера, но и граждане США, которые состоят в браке с работницами американского Госдепа.

Кроме того, он призвал Киев и Москву пойти на переговоры по вопросу судьбы арестованных российских боевиков. В противном случае Минск, по словам Лукашенко, решит этот вопрос самостоятельно.

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