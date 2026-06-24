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Экс-министра времен Януковича разоблачили в крупной схеме: что известно

Мария Николишин
24 июня 2026, 14:16
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В настоящее время бывшему министру предъявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Экс-министра времен Януковича разоблачили в крупной схеме: что известно
Задержан экс-министра времен Януковича / коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/SBUkr

Кратко:

  • В Черкасской области раскрыли схему хищения бюджетных средств
  • Фигурантом дела стал экс-министр времен Януковича
  • Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали в Черкасской области масштабную схему присвоения бюджетных средств, выделенных государством на развитие агропромышленного комплекса центрального региона Украины. Об этом сообщили в СБУ.

Как выяснилось в ходе расследования, агрокомпания, одним из владельцев которой является экс-министр охраны окружающей природной среды времен президентства Виктора Януковича, получила из государственного бюджета 5,6 миллиона гривен грантовых средств.

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Деньги были выделены на конкретные цели — создание новых линий по производству комбикорма, приобретение технологического оборудования и открытие новых рабочих мест. Однако вместо модернизации предприятия владельцы разделили деньги между собой. А в госорганы подали поддельные отчеты — якобы оборудование приобретено, а штат расширен.

"Инициированная правоохранительными органами судебно-экономическая экспертиза подтвердила факты незаконной деятельности фигурантов. В ходе обысков по местам их работы и проживания изъята компьютерная техника и черновая документация с доказательствами махинации", — говорится в сообщении.

Экс-министра времен Януковича разоблачили в крупной схеме: что известно
Разоблачен экс-министр времен Януковича / фото: t.me/SBUkr

В настоящее время бывшему министру, его партнеру по агрокомпании и их бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • чч. 2, 3 и 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (соучастие, организация и пособничество в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенная по предварительному сговору группой лиц).
Экс-министра времен Януковича разоблачили в крупной схеме: что известно
Разоблачен экс-министр времен Януковича / фото: t.me/SBUkr

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно о СБУ
Что известно о СБУ / Инфографика: Главред

Задержания — последние новости

Как сообщал Главред, в Тернопольской области разоблачили группу людей, подозреваемых в присвоении бюджетных средств при поставках твердого топлива государственным учреждениям.

Во Львовской области задержали бывшего депутата и его сына. Они организовали схему незаконного заработка на военнообязанных, которые пытались избежать мобилизации и выехать за границу.

В Харькове правоохранители раскрыли схему фиктивного трудоустройства военнообязанных мужчин в одном из лицеев, где действует подпольная школа. Директор учебного заведения оформлял уклонистов на должности ассистентов учителей, что позволяло им получать отсрочку от мобилизации.

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Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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