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Забирать авто у пьяных водителей и отдавать их ВСУ: в Раду внесли законопроект

19 мая 2022, 15:30

Автомобили направят на нужды ВСУ, МВД или Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Коллаж
В условиях военного положения автомобили пьяных водителей могут отправить на нужды ВСУ/ Коллаж Reuters, Информатор

В Верховной Раде Украины появился законопроект, которым предусматривается наказание за пьяное вождение в виде конфискации транспортного средства на нужды ВСУ. Документ уже зарегистрировали в парламенте.

В частности, в тексте законопроекта № 7382 парламентарии предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, и дополнить его 130-ю статью санкцией, которая предполагает конфискацию автомобиля в том случае, если водитель транспортного средства находится за рулем в пьяном виде, наркотическом или другом опьянении в условиях действия режима чрезвычайного или военного положения.

Депутаты предлагают отправлять такие автомобили на нужды подразделений Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел или Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На Ровенщине отдали более 200 автомобилей пьяных водителей на нужды ВСУ

В пресс-службе Ровенской областной государственной администрации еще в начале апреля сообщали, что с 24 февраля в регионе выявили 233 человека за рулем в состоянии опьянения. В отношении нарушителей составили административные протоколы.

Их автомобили были изъяты правоохранителями и переданы Вооруженным силам Украины.

Смотрите видео ТСН - почему пьяные водители продолжают ездить по дорогам Украины

Рада предлагает конфисковать авто чиновников, убежавших от войны

В апреле в Раде появился законопроект №7260 о военно-транспортной обязанности чиновников высокого ранга. Согласно тексту документа, автомобили, которые государственные служащие оставили возле вокзалов, аэропортов и дорог, убегая при этом за границу от войны, будут переданы Вооруженным силам Украины.

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