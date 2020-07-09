"Забыл принять таблетки": известный политик разнес слухи о Зеленском и Мендель

Геннадий Балашов разнес слухи о романе Владимира Зеленского с Юлией Мендель / УНИАН

Бывший нардеп, лидер партии 5.10 и бизнесмен Геннадий Балашов разнес слухи о том, что у президента Владимира Зеленского роман с пресс-секретарем Юлией Мендель.

По его словам, начали говорить, что спикер беременна от украинского лидера.

Балашов, судя по всему, забыл принять таблетки, пишет Telegram-канал Инсайдер UA.

"…начали циркулировать активно слухи о том, что у президента любовница, любовница – это Мендель… более того, начали говорить, что она беременна…", – сказал политик.

Экс-нардеп считает, что из-за этого может разгореться скандал.

"Судя по всему, сейчас разгорится скандал по этому поводу. Судя по всему, жена президента (Елена Зеленская – Ред.) будет самой страдающей стороной... И, судя по всему, президент допустил эту роковую ошибку, и некому было его остановить. Маленький мальчик заигрался…", – заявил бизнесмен.Читайте такжеЗеленский "подстебнул" Мендель, опубликовано видео

В среду, 11 июля, Мендель на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, сделанную в Черновцах. На фото видно, что у спикера нет большого округлого живота.

Юлия Мендель показала фото из Черновцов / instagram.com/iuliia_mendel

Ранее появились слухи, что у Владимира Зеленского есть наркотическая зависимость. Напомним, президент показывал, что придерживается здорового образа жизни, в частности, бегал и делал разминку.