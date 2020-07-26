Зеленский провел телефонный разговор с Путиным - о чем шла речь

Зеленский пообщался с Путиным по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры государств обсудили выполнение договоренностей, достигнутых "нормандской четверкой" в Париже.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Во время разговора Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. Путин поддержал достижение договоренности о всеобъемлющем прекращении огня, которое должно начаться в 00:01 понедельника, 27 июля.

"Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе", - рассказали в пресс-службе.

Президенты также обсудили закон об особом статусе Донбасса, находящийся на рассмотрении в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы, а также закон о децентрализации, который предусматривает внесение изменений в Конституцию Украины. О чем именно говорили, не уточняют.

Кроме того, Зеленский отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения украинских политзаключенных, которых удерживают на территории России и оккупированного Крыма.

"Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына", - добавили в ОП.

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Также президенты обсудили детали взаимодействия по разминированию Донбасса, разведению сил и средств и открытию новых пунктов пропуска на линии соприкосновения, а также обеспечению доступа Красного Креста к пленным и беспрепятственной деятельности наблюдателей ОБСЕ.

Как писал ранее Главред, очередное перемирие на Донбассе никак не отразится на перспективах урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Боевики неоднократно демонстрировали отсутствие намерений соблюдать такого рода договоренности. Украинцам не удастся достичь компромисса с россиянами по данному вопросу. Об этом рассказал координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец в интервью изданию Факты.