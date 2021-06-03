5 вещей, которые нельзя хранить в доме

Почему нельзя хранить битую посуду в доме / pixabay

Наши предки всегда верили, что одни вещи могут служить амулетами, дарующими удачу и привлекающими богатство, другие, наоборот, могут притягивать беды.

Эти приметы посей день пользуются огромной популярность и многие их придерживаются. Узнайте, от каких предметов в доме стоит избавиться в первую очередь.

Часы

Если часы исправны и нужны именно в том месте, где они находятся, то проблем от них не будет. Но считается, что хранение неработающих часов привлекает беды и неудачи.

Иногда такие предметы могут ассоциироваться даже со смертью, поскольку символизируют остановку течения времени.

Постель

Спальное место считается одним из самых священных в доме, поэтому и относиться к нему нужно соответственно. Не убирать постель по утрам, согласно приметам, тоже нежелательно: так вы привлекаете неудачи, которые могут коснуться ваших родных и близких.

Лучше не хранить слишком старое и рваное постельное белье: это привлекает негативную энергетику. Найдите вещам применение, например, в виде тряпок.

Календарь

Актуальный календарь под рукой – полезен и нужен, но старайтесь не хранить в своем доме старые календари. Это касается как прошлогодних цельных, так и ежемесячных и ежедневных отрывных листов.

Считается, что, как и в случае с часами, время не будет играть вам на руку. Приметы гласят, что хранение старого календаря не только не позволит приблизиться к счастливому будущему, но и может сократить продолжительность жизни.

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Растения

Согласно суевериям, растения в доме также оказывают влияние на его энергетику. К примеру, считается, что кактусы из-за своей колючести могут ассоциироваться с чем-то плохим и привлекать беды.

Не стоит хранить в доме засохшие и мертвые растения: они напрямую связаны с негативной энергетикой и смертью. Поэтому важно следить за состоянием своих зеленых соседей, а размещение горшка с растением в спальне обещает укрепить семью.

Посуда

Как и спальня, кухня считается священным для дома местом. Негативную энергию и неудачу привлекает битая посуда, поэтому даже если на вашей любимой кружке видна трещина, лучше от нее избавиться.